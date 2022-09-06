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高雄防疫記者會熟面孔潘炤穎 升官副局長質詢初登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
潘炤穎（右）因防疫有功升官，首度在高市議會接受議員李柏毅質詢，潘表現沉穩。記者徐白櫻／翻攝
潘炤穎（右）因防疫有功升官，首度在高市議會接受議員李柏毅質詢，潘表現沉穩。記者徐白櫻／翻攝

高雄市防疫記者會連續召開一段時日，除市長陳其邁外，市民最熟悉的潘炤穎昨起由衛生局簡任技正升任副局長，今天在高市議會警消環衛部門首度接受質詢。議員李柏毅表示，因校園防疫政策在9月12日之後會有所調整，特別點名潘炤穎回應。

高市衛生局9月3日發布人事令、昨日生效，防疫中表現優異的簡任技正潘炤穎升任副局長，原疾管處長何惠彬升任簡任技正。

今早警消環衛部門質詢，議員李柏毅詢問高雄市目前COVID-19疫情走向，除由局長黃志中回應外，另針對學校的防疫措施在開學後可能增溫，潛伏期有無傳染力，如何讓家長安心，點名甫升任副局長的潘炤穎回應。

潘炤穎說，目前全台流行病毒株以BA5為主，潛伏期縮短，最短2天，沒有感染力；目前的快篩試劑在病毒量CT25至 CT27可測出，另依據國際標值，CT27以上不用擔心傳染力，所以在校園部分的疫情風險可以被接受，但只要快篩陽性就要落實居家隔離。

此外，日前高雄議會部門業務報告及質詢，農業局長、觀光局長等人因確診無法出席，改由副局長接受質詢。李柏毅說，議會農林、交通部門都有局長確診，今天警消環部門質詢，感謝大家都還在這裡接受質詢。

原任簡任技正的潘炤穎升官後首度接受高市議員質詢。記者徐白櫻／攝影
原任簡任技正的潘炤穎升官後首度接受高市議員質詢。記者徐白櫻／攝影
原任簡任技正的潘炤穎升官後首度接受高市議員質詢。記者徐白櫻／攝影
原任簡任技正的潘炤穎升官後首度接受高市議員質詢。記者徐白櫻／攝影

衛生局 疫情

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