高雄防疫記者會熟面孔潘炤穎 升官副局長質詢初登場

高雄市防疫記者會連續召開一段時日，除市長陳其邁外，市民最熟悉的潘炤穎昨起由衛生局簡任技正升任副局長，今天在高市議會警消環衛部門首度接受質詢。議員李柏毅表示，因校園防疫政策在9月12日之後會有所調整，特別點名潘炤穎回應。

高市衛生局9月3日發布人事令、昨日生效，防疫中表現優異的簡任技正潘炤穎升任副局長，原疾管處長何惠彬升任簡任技正。

今早警消環衛部門質詢，議員李柏毅詢問高雄市目前COVID-19疫情走向，除由局長黃志中回應外，另針對學校的防疫措施在開學後可能增溫，潛伏期有無傳染力，如何讓家長安心，點名甫升任副局長的潘炤穎回應。

潘炤穎說，目前全台流行病毒株以BA5為主，潛伏期縮短，最短2天，沒有感染力；目前的快篩試劑在病毒量CT25至 CT27可測出，另依據國際標值，CT27以上不用擔心傳染力，所以在校園部分的疫情風險可以被接受，但只要快篩陽性就要落實居家隔離。