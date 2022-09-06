議員促爭取高鐵南延高雄車站 交通局：民意、效益皆差

高鐵南延屏東案曾有4案討論，2019年交通部拍板通過左營案，等同宣告高鐵不進入高雄車站。高市議員黃紹庭指出，高鐵從左營直接進到屏東站，耗時耗資所蓋的高雄新車站商辦、旅館等將成為最大蚊子館，促高市交通局極力爭取高鐵進到高雄車站。交通局回應，如進到市區需要二次施工，民意接受度低、經濟效益不佳，主張維持左營方案綜合規畫。

黃紹庭PO出一張公文欲打臉高市長陳其邁，他說，陳其邁過去將高鐵沒有延伸到高雄車站的責任推給前朝，但公文指出，過去毛治國、葉匡時反對的是「共軌」，非「共構」。陳其邁將兩者混為一談，魚目混珠，「明明是蘇貞昌院長109年下的決策，卻不敢負責任面對，欺騙人民、掩飾錯誤，綠營執政說謊成性！」

黃紹庭認為。高鐵沒有進入高雄市區，從左營站直接進到屏東站，對南高雄發展影響大，「請陳其邁不要當港都發展的罪人」。過去10年南高雄已經流失8萬人到北高雄。高鐵不到高雄車站，車站旅客大量減少，觀光客、商務客只到左營站，耗時耗資所蓋的高雄新車站商辦、旅館等將成為最大蚊子館。

「現在爭取還來得及！」黃紹庭指出，高鐵南延至高雄車站還有機會，目前交通部還在做細部規畫與環境評估，最快也要在2025年才會編列預算與動土，促交通局成立「高鐵延伸至高雄車站推動小組」為南高雄謀福利。過去10年南高雄已經流失8萬人到北高雄。高鐵不到高雄車站，車站旅客大量減少，觀光客、商務客只到左營站，高雄車站周邊商圈無發展契機。

交通局長張淑娟回應，高鐵延伸至高雄車站已錯過不少時機點，且高雄車站商圈活絡方式不只有高鐵一途，高雄車站商圈再造工程如火如荼的進行中，市府有表參道計畫活絡計畫。經評估其二次施工民意接受度低、經濟效益不佳，目前仍維持以左營方案進行綜合規畫。

交通局指出，高雄鐵路地下化全長15.37km，綠園道也從去年完工開放市民使用，如高鐵南延經園道進入高雄車站，依照高鐵局報告將面臨高雄車站西側及跨高屏溪引道段民宅拆遷問題。現高鐵與台鐵間已有捷運紅線串連替代，兩站行車時間約為7至8分鐘，共5站。經綜合考量，高鐵延至高雄車站的經濟效益較低，目前仍維持以左營方案進行綜合規畫。