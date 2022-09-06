「台灣設計設計台灣X22組台灣力」 22只貨櫃擺陣成圓

「2022 台灣設計展」以「台灣設計設計台灣」為主題，10月7日起至23日於高雄盛大舉行。高市府邀22組在各設計領域具指標性團隊，參與這場話題性十足的大規模設計跨域展覽，以22只40呎貨櫃為載體，前進設計中島，已在蓬萊商港區8號碼頭擺陣成圓，以台灣設計力掀起創意浪潮。

「台灣設計設計台灣」今天公開一張視訊會議圖卡，會議上22組夢幻名單，都是台灣設計界一時之選。高雄市長陳其邁表示，以設計導入城市治理，已是近年來趨勢。設計的社會影響力與公共性，逐步來到新的高度與廣度，高雄持續努力以設計深化生活，帶來民眾日常更美好的轉變。2022台灣設計展在高雄，希望體現透過設計力，影響公共事務、翻轉美感教育，為這座海港城市注入創新的能量。

副市長史哲與台灣設計研究院張基義院長共同擔任總策展人，資深策展人吳漢中及尹立擔任策展顧問。史哲表示，展場以設計中島作為主舞台，昔日的經濟中島蓬萊商港區徹底翻轉，以22只貨櫃乘載22組台灣設計力，壯闊的擺陣成圓，展現豐沛的設計能量，將成為設計中島上最具話題性與指標性的展覽，讓台灣設計更具公共影響力與國際能見度。

22組超強卡司參展團隊分別為：One-Forty、侯林設計、美感細胞團隊、勤美璞真基金會 X 草字頭、永真急制Workshop、樸實創意 X 中間研究室、種籽設計、東海醫院、李政瀚、JUST IN XX 周裕穎、一隱照明設計 劉炳毅X朱文英、太研設計 吳書原、小花計畫 方序中 X 33號白日夢、柏成設計 JC Architecture 邱柏文、我在品牌 林國慶、小智研發MINIWIZ、陳秉良、鄒駿昇、簡訊設計、不二良、Bito、豪華朗機工。22只設計貨櫃將於9月30日至10月23日於蓬萊商港區8號碼頭展出。