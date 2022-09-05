天磊建設進軍岡山 「天磊，小滿」要讓首購族買得起

高雄捷運紅線延伸至岡山路竹，加上半導體科技S廊帶逐漸成形、達麗米樂岡山樂購廣場啟用等建設利多，岡山區近來房屋剛性需求增加，吸引不少建商投資開發，天磊建設繼在屏東推案後，轉進高雄岡山區推出「天磊・小滿」建案，鎖定年輕世代打造首購族都買得起的透天住宅。

「天磊．小滿」透天建案今天動土，天磊建設董事長柯孫信、執行長吳柏棠、高市營造公會總幹事林佩樺、華銀五甲分行經理郭淑玲等人共同主持。

吳柏棠表示，岡山有螺絲產業聚落，隱形富豪多，鄰近又有本洲工業園區，路竹科學園區，橋科及楠梓科學園區，產業進駐帶動新興人口，購屋剛性需求增加。此外，高雄捷運紅線已確定延伸岡山路竹，成為半導體產業S廊帶重要交通骨幹，周邊亦有87期重劃區開發、樂購廣場、秀泰影城、高醫分院等建設，房市發展可期。

天磊建設是建築界生力軍，兩年前即相中本洲工業區灣裡路一帶一塊美地籌畫推案，這處基地鬧中取靜，近省道台一線，附近未來會興建捷運站，交通稱便，步行約5分鐘就能搭乘，距本洲工業區及路竹科學園區約4到6分鐘車程。看好岡山未來發展，決定規畫成8戶精實透天建案，單、雙車位房型都有，面寬4.4米到5.4米間，總價1388萬起。