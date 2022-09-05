高雄年度選手謝元愷田曉雯 車禍身亡陳亮達獲特別獎

高雄市運發局今天在福華飯店舉辦體壇111年度盛典「111年高雄市體育有功人員表揚典禮」，表揚54名傑出選手、績優教練、優秀裁判、體育團體等。謝元愷與田曉雯分獲年度男、女傑出選手；終身成就獎頒給已過世的教練吳再富，他指導許淑淨獲得兩屆奧運舉重金牌；車禍身亡的帕運泳士陳亮達，由家人代領特別獎。

東京帕運國手「無腿泳士」陳亮達，今年5月騎機車不幸車禍身亡，令體育界不捨。市長陳其邁今天頒發特別獎，由阿嬤、父母代領。亮達從小由阿嬤一手帶大，嬤孫感情深厚。阿嬤含淚說，乖孫走了足嘸甘，很悲傷，阿達雖然無法親自來領這個獎，但他一定很高興。每天騎著亮達用獎金幫阿嬤買的機車，總是會想起孝順的孫子。

陳其邁表示，運動員是運動場上的主角，精彩表現都是高雄之光，祝選手好還要更好。體育是施政重點，市府與小港醫院、高雄醫學大學合作，推動專業運動醫學，讓選手得到最好的照顧。

年度最佳男選手謝元愷，在2022年世界中學生運動會田徑賽飆出個人最佳成績13秒42，勇奪男子110公尺跨欄金牌，並打破高懸21年大會紀錄。最佳女選手田曉雯，在2020東京帕運獲得桌球女單銅牌。

111年高雄市體育有功人員得獎名單：年度最佳男選手謝元愷(田徑)、年度最佳女選手田曉雯(桌球)。傑出選手獎-林逸鈞(健力)、劉美香(健力)、李秉翰(跆拳道)、謝宝嫻(跆拳道)、張綺文(鐵人三項)、林芳安(網球)、陳鈺蕓(網球)、周文毅(網球)、藍尹志(網球)、許宇翔(跆拳道)、黃品潔(跆拳道)、朱怡珊(壘球)、洪冠騰(拳擊)、莊沐倫(游泳)、陳思安(游泳)、謝雨庭(田徑)、黃亭茵(自由車)、李沛晴(射擊)、陳亮達(游泳)。

績優教練獎-林阿雲(健力)、蔡尹晨(游泳)、吳宣旻(舉重)、田偉璋(鐵人三項)、林晏詳(民俗體育)、陳敏弘(鐵人三項)、侯昆友(太極拳)、蔡貴蘭(桌球)、黃金隆(跆拳道)、劉韋辰(羽球)、陳俊維(網球)、朱玉青(壘球)、洪彩溶(拳擊)、鄭創禧(游泳)、曾耀裕(自由車)、陳重導(田徑)、柯永瑞(棒球)、黃敬晉(撞球)。

優秀裁判獎-吳春祥(軟式網球)、秦佳君(擊劍)、郭忠義(羽球)、陳膺成(籃球)、黃煒斌(田徑)、胡倉陞(壘球)。

績優體育團體獎-前金國小游泳基層訓練站(游泳)、高雄市新世紀黃蜂壘球隊(新世紀環保服務公司)(壘球)、