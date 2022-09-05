高市+1862 不建議未接種疫苗幼兒長者參加中秋重陽聚會

高雄市今天公布新增1862例COVID-19本土確診個案、17例境外移入個案，盛行率22. 10%。衛生局長黃志中表示，評估目前疫情有自北向南擴散風險，不建議未接種疫苗的幼兒及長者參加中秋及重陽聚會，在餐飲場所不得逐桌敬酒敬茶。

高雄市第35周較上周確診數上升23.8%，相較於全國上升24.5%，評估目前疫情風險已自北向南擴散。高雄市防疫指揮官陳其邁呼籲民眾要提高警覺，避免不特定接觸風險，若發生接觸風險或出現相關症狀請儘速就醫篩檢。高齡合併糖尿病、慢性肺病、失智、慢性腎病、心血管疾病確診者應即時用藥，可降低90%重症死亡風險。目前負壓隔離及專責病房總計668床，空床率61.6%，醫療量能無虞。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，9月12日起恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。陳其邁提醒入境居家檢疫者，務必遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間的各項檢疫防疫措施，避免境外移入變異病毒株風險。

黃志中表示，高雄市依照中央流行疫情指揮中心防疫規範，按照疫情趨勢監控，北部疫情已逐漸上升，評估目前疫情有自北向南擴散風險。中秋節要請民眾落實中央既定防疫策略，不建議未接種疫苗的幼兒及長者參加中秋及重陽聚會，在餐飲場所不得逐桌敬酒敬茶等，要落實清潔消毒，注意自身健康，如出現疑似症狀且有相關接觸史時，趕快就醫快篩。