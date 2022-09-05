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全台少見不插電部落 春日「銀」得屏東首認證

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
春日鄉獲低碳永續家園銀級認證，環保局長顏幸苑表示，春日實踐有機低碳飲食符合糧食安全與永續農業。圖／環保局提供
春日鄉獲低碳永續家園銀級認證，環保局長顏幸苑表示，春日實踐有機低碳飲食符合糧食安全與永續農業。圖／環保局提供

屏東縣春日鄉通過環保署評鑑，成為屏東第一個低碳永續家園銀級認證的鄉鎮。為了追求永續發展，春日鄉政建設以低密度開發為原則，老七佳石板屋部落更成為全台少見的不插電部落，遊客探訪好評不斷，大推好山好水好環保。

環保署近年力推低碳永續家園，其評鑑分為村里、鄉鎮市及縣市等三級，評等分銅、銀兩級，銀級是最高榮譽。申請評鑑單位需在「生態綠化」、「綠能節電」、「綠色運輸」、「資源循環」、「低碳生活」與「永續經營」等六個面向提出具體行動方案。

目前全台有22個鄉鎮市區獲得銀級認證，春日5年前取得銅級認證，再接再厲通過銀級評鑑，是屏東33鄉鎮市第一更是唯一。

年底將兩任屆滿的鄉長柯自強，很開心卸任前收到大禮。他表示，銀級殊榮讓更多人看見原鄉的努力與特色，近幾年春日全鄉採用LED路燈，推動禁伐補償，致力保存歷史遺址及原生生態，鄉政建設以生態保育為原則，低密度開發，遊客造訪可體驗完全不插電的部落生活，雖然交通往返略有不便，但透過偏鄉公共運輸幸福巴士，不僅就醫、就學、採購都便利，也減少私人運具碳排。

柯自強強調，雖然追求低碳永續家園，但族人生存也很重要，感謝縣府在士文部落集會所設置緊急防災型微電網，增加用電自由度，也成部落防災後盾。

屏東縣政府環保局長顏幸苑表示，春日實踐低碳永續發展，符合聯合國永續發展目標，如有機低碳飲食符合糧食安全與永續農業，森林保育、造林與綠化則為陸域生態努力，打造低碳永續城市需公私產學及民眾共同努力，若能深耕至民眾生活態度，一定有機會達成全民減碳目標。

春日鄉政建設以低密度開發為原則，老七佳石板屋部落更成為全台少見的不插電部落，遊客探訪好評不斷。圖／取自老七佳石板屋部落臉書
春日鄉政建設以低密度開發為原則，老七佳石板屋部落更成為全台少見的不插電部落，遊客探訪好評不斷。圖／取自老七佳石板屋部落臉書

屏東縣政府 環保署 鄉長

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