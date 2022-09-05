全台少見不插電部落 春日「銀」得屏東首認證

屏東縣春日鄉通過環保署評鑑，成為屏東第一個低碳永續家園銀級認證的鄉鎮。為了追求永續發展，春日鄉政建設以低密度開發為原則，老七佳石板屋部落更成為全台少見的不插電部落，遊客探訪好評不斷，大推好山好水好環保。

環保署近年力推低碳永續家園，其評鑑分為村里、鄉鎮市及縣市等三級，評等分銅、銀兩級，銀級是最高榮譽。申請評鑑單位需在「生態綠化」、「綠能節電」、「綠色運輸」、「資源循環」、「低碳生活」與「永續經營」等六個面向提出具體行動方案。

目前全台有22個鄉鎮市區獲得銀級認證，春日5年前取得銅級認證，再接再厲通過銀級評鑑，是屏東33鄉鎮市第一更是唯一。

年底將兩任屆滿的鄉長柯自強，很開心卸任前收到大禮。他表示，銀級殊榮讓更多人看見原鄉的努力與特色，近幾年春日全鄉採用LED路燈，推動禁伐補償，致力保存歷史遺址及原生生態，鄉政建設以生態保育為原則，低密度開發，遊客造訪可體驗完全不插電的部落生活，雖然交通往返略有不便，但透過偏鄉公共運輸幸福巴士，不僅就醫、就學、採購都便利，也減少私人運具碳排。

柯自強強調，雖然追求低碳永續家園，但族人生存也很重要，感謝縣府在士文部落集會所設置緊急防災型微電網，增加用電自由度，也成部落防災後盾。