快訊

中天今告妨礙名譽求償5億 曹興誠：會反告「求償50億」並捐出加強國防

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

曾獲「模範警察」後替吸金集團狂撈51億 他和2偵查佐都遭撤職

澎湖醫療後送專機 藍綠叫陣

中央社／ 澎湖縣5日電

澎湖醫療後送專機再成縣長選戰話題。民進黨陳光復今天說，即使是賠錢，也要恢復依原始合約精神辦理；澎湖縣長賴峰偉則表明，依106年衛福部離島醫療救護航空器駐地備勤標準重新招標。

民進黨澎湖縣長參選人陳光復表示，醫療專機駐點澎湖，以守護每一位鄉親寶貴性命，是在他過去縣長任內所爭取，今年8月合約屆滿，需辦理重新招標作業；但縣政府對於標案，在固定翼、機齡等一改再改，破壞中央制定原始合約精神，引發地方上不滿。

陳光復指出，為保障鄉親權益，醫療專機要恢復原始合約精神，並強調澎湖醫療專機「即便賠錢也必須存在，這關乎鄉親生命」。

澎湖縣長賴峰偉則是在昨晚已先前一步說明，澎湖醫療後送駐地航空器招標問題，比照民國106年衛福部離島醫療救護航空器駐地備勤標準重新招標，並要求得標廠商在得標1年內提供5年內機齡直升機，絕無30年老飛機執勤狀況，擇定最佳決標廠商參與後續採購程序，以保障縣民生命安全。

澎湖縣政府發言人陳其育也砲火反擊指出，陳光復如關切澎湖鄉親生命全，任內就不應將首長公務搭乘列入航空駐地計畫條款內，令人質疑有將救命專機當成「縣長座機」，而這一條款在賴峰偉任內已取消，不會因縣長需求排擠緊急救護。

澎湖縣 專機 陳光復

延伸閱讀

澎湖醫療後送 比照衛福部離島救護航空器駐地標準

澎湖舉行九三軍人節秋祭典禮 賴峰偉主祭並慰問家屬

澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽

葉竹林完成澎湖縣長參選人登記 三腳督選情成形

相關新聞

全台少見不插電部落 春日「銀」得屏東首認證

屏東縣春日鄉通過環保署評鑑，成為屏東第一個低碳永續家園銀級認證的鄉鎮。為了追求永續發展，春日鄉政建設以低密度開發為原則，...

愛河浮屍多 議員促推觀光規畫 洗刷汙名

近日網路上討論高雄浮屍問題，網友稱1個月內高雄已有8具浮屍，其中以愛河沿線最多，但沒有相關單位關心。議員童燕珍今質詢指出...

影／高雄通安大橋改建動土 聯結楠梓、梓官113年完工

高雄市府今天舉行連接楠梓、梓官區「通安大橋改建動土典禮」，此橋在109年檢查時被判定為U4等級危橋，在中央及地方政府合作...

奇美博物館開辦「奇美音樂節」10大名琴演奏浪漫古典樂

古典樂迷看過來！奇美博物館今天宣布9月25日開辦「奇美音樂節」，4場音樂會搭配1場講座帶領大家從蕭邦、李斯特、法朗克、德...

303大停電交通號誌停擺 高市UPS不斷電系統9月增至80處

今年303大停電造成高雄市交通號誌停擺、交通大亂，當時高雄僅有2處有交通號誌不斷電系統，交通局原預計6月要增設為80處，...

高市大樓地下室變電箱冒煙 為救火665住戶遭斷電

高雄市三民區皓東路一棟大樓今天上午10時21分許傳火警，消防局出動12車25人前往馳援，發現起火點是地下室變電箱冒煙，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。