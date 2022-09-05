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因應中秋連假車流量大 屏警啟動紓解措施

中央社／ 屏東縣5日電

中秋節3天連假將至，為紓解車潮，屏東警方在易壅塞路段啟動智慧號誌交控系統，視車流量調撥車道分流，同步規劃替代道路紓解、編排交通快速疏導部隊，派出警力在重要路口機動疏導等。

中秋節連續假期將於9日至11日展開，3天連假延續國旅熱潮，預期出遊人潮多、車流量大，屏東縣警察局交通隊針對易壅塞的時段、路段祭出疏導措施。

縣警局交通隊指出，針對台1線及台26線等易壅塞路段，啟動「智慧號誌交控系統」，由電腦偵測車流量，達到沿線長綠號誌疏解車流，也規劃員警至各重要路口機動疏導；另外，考量道路容量有限，將視車流量機動調撥車道及車輛分流措施。

交通隊表示，同步規劃替代道路供民眾行駛，南下旅遊可於國道下林邊交流道走台17線南下；欲續行至墾丁民眾可於台26線海口（長灘飯店前）改道濱海景觀公路。

屏東縣警察局今天發布新聞稿表示，因應屏東各觀光景點人潮，如萬巒豬腳街、墾丁大街、縣民公園及勝利星村創意生活園區，皆有規劃員警在周邊重要路口指揮疏導車流及加強取締違規停車；另為確保車流順暢，編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車在易壅塞路段機動疏導及事故迅速排除，降低因交通事故造成回堵情形。

警方呼籲，民眾可以監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，掌握最新路況和替代道路疏導資訊，也可下載「屏東好交通APP」，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況。

屏東縣 中秋節 替代道路

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