愛河浮屍多 議員促推觀光規畫 洗刷汙名

近日網路上討論高雄浮屍問題，網友稱1個月內高雄已有8具浮屍，其中以愛河沿線最多，但沒有相關單位關心。議員童燕珍今質詢指出，愛河已成「自殺聖地」，民眾散步、休憩都不安心，市府應跨局處改善，加強愛河全線觀光規畫，洗刷汙名。觀光局表示，觀光建設逐步往中上游推進。

童燕珍說，愛河浮屍狀況日益嚴重，已從「月月有浮屍」變成「周周有浮屍」，嚴重影響觀光發展和市民生活。目前愛河的觀光發展仍以五福路至中正路段，雖觀光局計畫要發展到七賢路段、中都濕地、愛河之心等路段，但仍不見發展、亮點，相當蕭條。建議中都濕地可新設碼頭，讓觀光客搭乘觀光船的遊程變長。

觀光局副局長劉秀英表示，還河於民政策已推進至愛河之心，在願景橋、愛河之心都設有浮動碼頭，可望帶動水域、遊憩活動至中上游。在定點亮點部分，在中游段同盟路有光之塔、水管橋等會有點亮計畫。在109年到111年在愛河沿岸有植栽、公廁等設施都逐步改善，也透過活動活絡周邊社區。

童燕珍指出，很多議員關心愛河觀光發展，觀光局也有非常多計畫，但民眾看不到相關成效，希望計畫有效帶動觀光，才是地方之福。

議員李雅慧關心蓮池潭觀光狀況，目前龍虎塔因結構老舊、樑柱龜裂等安全狀況，目前已關閉不開放參觀，蓮池潭的觀光也大受影響，周邊商機蕭條，「這就是觀光不能全部雞蛋放在同一個籃子裡」，市府應多元開發蓮池潭的觀光亮點，包括民政局主導的萬年季也應有更多創意，觀光局應加入一起開創亮點。

劉秀英說，10月9日會在蓮池潭辦理鐵人三項活動，可結合原有的水上樂園。在蓮池潭孔廟旁有結合水利、植栽的新亮點，完工後應可成觀光新亮點。另外在兒童公園部分有燈會作品「珍珠奶茶」，公園以愛麗絲夢遊仙境為主體，打造童趣、奇幻親子空間。

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