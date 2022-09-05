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影／高雄通安大橋改建動土 聯結楠梓、梓官113年完工
高雄市府今天舉行連接楠梓、梓官區「通安大橋改建動土典禮」，此橋在109年檢查時被判定為U4等級危橋，在中央及地方政府合作下啟動重建。總經費1億6914萬元，預計113年7月完工。
高市府工務局新工處表示，通安大橋現況橋梁為兩墩三跨I型梁橋，橋梁總長76.2公尺，橋墩跨距各約為25.4公尺，橋面最寬為21公尺；規畫改建為一墩二跨預力梁橋梁，橋長75公尺，橋面寬21公尺，雙向各設置一快車道、一混合車道、1.8公尺自行車道及1.5公尺人行道。
高雄市長陳其邁表示，通安橋是連結梓官中正路跟楠梓的重要連通道路，橫跨了典寶溪。南方澳大橋倒塌時，他正任行政院副院長，下令所有地方政府有關橋梁必須統檢。通安大橋在109年檢查時被判定為U4等級危橋，工務局立即展開調查並籌措經費規畫改建，總經費1億6914萬元，中央補助1億零545萬，高雄市府相對編列6369萬元，過程中流標數次，終於順利招標，希望加速橋梁改建。
陳其邁說，通安大家對於未來連結援中港溼地和蚵仔寮漁港的交通非常重要，蚵仔寮漁港是魅力漁港，假日人潮非常多。通安橋的改建一方面提升安全，二方面也能夠讓區域交通更便捷，再加上台17線的興建，可結合高雄大學跟未來台積電的楠梓園區。
因應通安大橋改建，今天開工後封閉橋梁及中正路抽水站以南路段，進行舊橋拆除，請用路人依指示標誌提前改道通港路。
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