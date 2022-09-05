奇美博物館開辦「奇美音樂節」10大名琴演奏浪漫古典樂

古典樂迷看過來！奇美博物館今天宣布9月25日開辦「奇美音樂節」，4場音樂會搭配1場講座帶領大家從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家作品感受浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感，其中一場在高雄衛武營，要造福更多喜歡古典樂的南部民眾。

館方表示，過去音樂節介紹古典樂派的貝多芬與莫札特，今年將主軸拉到許多人熟悉且喜歡的「浪漫樂派」，希望帶領民眾親近古典樂。

館方表示，音樂節主題「靈魂的印痕」，取名靈感來自十九世紀浪漫樂派名家李斯特的論述，他認為音樂能讓內在的悸動被聽見，比其他媒材更能表現內心情感，而這正是浪漫樂派的重要特色。館方特別邀請活躍於古典樂領域的吳毓庭擔任策劃及導聆，推出講座與4場音樂會，完整呈現浪漫樂派的濃烈情感與多元樣貌，內容包括自由曲式、器樂炫技、豐富和聲與充滿民族風格的國民樂派等面向。