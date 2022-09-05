303大停電交通號誌停擺 高市UPS不斷電系統9月增至80處

今年303大停電造成高雄市交通號誌停擺、交通大亂，當時高雄僅有2處有交通號誌不斷電系統，交通局原預計6月要增設為80處，但因晶片短缺和老舊系統更新，延至9月完成建置。議員指出，應加速建置進度，確保無預期停電能維持重要路口交通秩序。交通局回應，明年會再擴充至200處。

高市議會今進行交通部門質詢，根據交通局業務報告，目前高市完成60處不斷電系統設置，離目標還差20處。市議員簡煥宗關心工程延宕原因，要求市府抓緊進度，不要再發生突然停電，全部警力都須人力指揮交通、疲於奔命。

交通局長張淑娟表示，今年4月在備料階段，後續廠商進場後晶片短缺嚴重，施工時也發現路口號誌控制器過舊，須先更新控制器，也須等待晶片到位。剩下的20處本月一定會完成，明年的目標是200處，每個路口都需進行會勘，會更精準預估期程。

303停電當天高雄有324處重要路口紅綠燈停擺，共發生車禍143件，當時僅有大發交流道、鳳山交流道有不斷電系統，在303停電有發揮功效，號誌撐了5個多小時。

交通局指出，目前在輕軌沿線37處路口、交流道及市區重要路口陸續建置不斷電系統，凱旋二路、中正一路、建國一路、大中二路等重要路口，涵蓋三民、鳳山、左楠、前鎮小港、苓雅、鼓山、大寮、仁武、岡山、路竹、湖內、田寮、旗山等行政區。未來也研議改變號誌系統架構，降低能耗，整合不斷電功能和號誌控制器。