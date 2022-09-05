高市青年局搭配3年利息補貼青創貸款 加速審查作業流程

高雄市青年局今天指出，配合中央青創貸款所推出的「利息加碼補貼方案」成功拉抬創業誘因，已締造核貸金額率先破百億，件數為全國第一，此方案雖已終止，但為繼續照顧創業青年，青年局持續推出搭配3年利息補貼「市府青年創業貸款」，並加速審查作業流程，提高申辦及審查效率。

高雄市青年局長張以理表示，許多未能趕在今年3月「利息補貼政策」結束前申請中央青創貸款的青創業者，紛紛詢問同樣搭配利息補貼的「高市府青創貸款」應如何申辦？轉向青年局申請，申辦量更因此達到開辦以來單次審查29案新高，為去年同期3倍之多。原訂2個月定期召開一次貸款審查會，更因需求熱烈，加開審查會以收迅速之效，希望藉由縮短審查時程，讓有資金需求的業者，能夠盡快獲貸周轉資金。

青年局指出，在青創貸款扶持下，成功帶動各領域地方創新產業。如「墟聲創營工作室」在文化傳承、環境保護及永續發展等議題上皆有涉獵，也與政府機關合作拍攝動態影像及平面刊物，是將青創資源充分利用於文創事業的案例。

「小力歐leoneverdie」發則揮創意，將熱門人氣圖案，利用機器熱壓印在素T上，大幅提高產品的附加價值。少年頭家藉由政府資源分擔草創壓力，進而無後顧之憂，將更優質的商品、更專業的服務帶給消費者。