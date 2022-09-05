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曾遭索馬利亞海盜囚禁3個月藉畫抒解 老船長邁向藝術家之路

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
陳國祥將人生閱歷傾注在畫作中。圖／畫廊提供
陳國祥將人生閱歷傾注在畫作中。圖／畫廊提供

70歲的船長藝術家陳國祥，是無師自通的自學創作者，「霧海上的旅者」個展在高雄臻藝術畫廊舉行，展期到10月11日。而讓他決心持起畫筆的是一段機緣，1995年他的漁船被索馬利亞海盜劫持，人囚禁於船艙3個多月，在等待救援時，隨手拾取船上的油漆在帆布上作畫，忐忑的情緒獲得抒解，並從中獲得力量。

高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展講座，高雄師範大學藝術系主任李錦明與陳國祥對談，分享畫作呈現的意象、色彩與筆觸。

出生台東、成長於高雄的陳國祥，海專畢業後就上船工作，40歲當上船長。他說，在跑船生涯中，每當船停泊非洲或中東的港口時，總會看到街頭畫家在碼頭為人畫肖像，當時藝術的種子就已悄然在心中萌芽。

陳國祥表示，這些街頭畫家就是他的啟蒙老師，常藉著請街頭畫家喝咖啡，請教繪畫技巧。這些街頭畫家經濟不充裕，買不起畫筆、畫布與顏料，有時便利用樹枝沾著船上偷來的油漆，在抹布上作畫。這種不拘形式的創作方式，也啟發自己突破藝術框架創作。

27年前那場生死攸關的被索馬利亞海盜劫持事件，改變了他的人生。被囚禁3個多月後，他和船員在船東交付贖金後獲釋，也開始自學投入藝術世界。雖然非科班出身，但他真誠面對創作，享受畫畫的樂趣。

陳國祥土法鍊鋼，先是從肖像畫開始，到處去寫生，培養自己掌握基礎繪畫造型的能力。他認為人臉是最難畫的，一旦能掌握相關技巧，其他難題就可以迎刃而解。

臻品集團執行長李俊弘指出，陳國祥的創作並無特定主題，早期的作品多以抒情寫實為主，題材來自對生活周遭美感的捕捉。

陳國祥表示，這是他第5次辦展，記錄他浪跡天涯的回憶，之前也曾受邀至中東、上海展出。作品「一個炎熱的夏天」是開始學畫時的作品，師法梵谷有力的線條；「Lady Elizabeth」則是採用比較新的流體畫技，以多彩呈現一張破風帆。

高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展講座，高雄師範大學藝術系主任李錦明（右）與陳國祥（左）對談。圖／畫廊提供
高雄臻藝術畫廊舉辦「霧海上的旅者」個展講座，高雄師範大學藝術系主任李錦明（右）與陳國祥（左）對談。圖／畫廊提供

陳國祥 索馬利亞海盜 中東

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