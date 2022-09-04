北投風情席捲港都！陳其邁嗨唱 透露這時間可能出專輯

綠光劇團經典本土音樂劇「再會吧 北投」第三度巡演，首站10月14日至16日至高雄衛武營開演，劇團今天到駁二塔前空地辦「一日快閃」宣傳，打造迷你版「別有天旅社」，市長陳其邁當神秘嘉賓，與導演吳念真引吭高歌，陳笑說，自從2018年唱過「紅豆」，就有創傷症候群，還透露「滅火器」樂團主唱楊大正指導他歌唱技巧，幽默地說「如果後製技術夠強，我年底可以出專輯了」。

站在吳念真身旁，陳其邁笑說「今天是兩位歐吉桑同台」，他提到，自己是念舊的人，和吳念真有些淵源，吳出生九份，他父親陳哲男曾在九份國小教書，兩人有許多共同記憶與話題。陳其邁引用吳念真的「心之所在就是故鄉」，強調高雄是共同故鄉，台灣更是共同家園，「再會吧 北投」這部作品記錄許多故事，不僅有趣也令人感動。

陳其邁說，過去疫情期間，劇場一度暫停開放，讓大家鬱悶許久，如今疫情緩和，鼓勵大家用行動支持藝文工作者，綠光劇團「再會吧 北投」已是第三次巡演，每次都有不同亮點，鼓勵市民踴躍購票入場觀賞，享受難能的藝文饗宴。

綠光劇團熱門本土音樂劇「再會吧 北投」今年下半年展開第三度巡演，「2.0 Revival」從劇本、樂隊與舞者編制、音樂曲目設計，以及場景效果，都做全面升級，演員陣容也加入新面孔，為這部經典作品注入新意與傳承精神。