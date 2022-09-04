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枋警全員投入疏導 終結屏鵝公路暑期堵塞噩夢

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
枋寮警分局交通組長謝漢忠，暑假期間未見紅即休，反而是見紅即上崗，鼓舞團隊士氣，頗受肯定。圖／讀者提供
枋寮警分局交通組長謝漢忠，暑假期間未見紅即休，反而是見紅即上崗，鼓舞團隊士氣，頗受肯定。圖／讀者提供

屏鵝公路暑假期間因道路施工、出遊人車倍增大塞車，暑假後第一個周末假日，全天行車順暢，今天僅車城小尖山等路段下午2點多因車多小塞，後來也順利疏通，為期近兩個月的堵塞噩夢暫告一段落。這段期間警方交維壓力倍增，特別是枋寮警分局因轄內多交通要道，交通組長謝漢忠備受肯定。

枋寮警分局長黃政龍表示，枋寮轄區台1線為往台東、恆春必經之路，堪稱全縣交通工作最繁重的單位之一，每逢假日出遊車潮大量湧入，從台1線、台17線匯流的水底寮五岔路口，到台1、台9線匯集處，都是疏導重要路口，非常感謝同仁這段期間不分白天夜晚不管晴雨全力疏導。

黃政龍特別肯定謝漢忠的投入，其他同仁暑假期間或有機會見紅即休，特別是疫情趨緩時期，還可以安排跟家人出遊，但謝漢忠率領交通組同仁執行交通疏導勤務，反而是見紅即停休，不時還得在第一線上崗疏導，在緊繃工作壓力下鼓舞團隊士氣。

本周中秋連假後，屏鵝公路種樹百里2.0工程將全面施工，其中又以水底寮五岔路口附近開工，衝擊最大。公路局第三區工程處表示，已要求包商研擬施工計畫，降低衝擊。警方表示，屆時將再視狀況調撥車道或分流疏導，確保行車順暢。

恆春 車潮

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