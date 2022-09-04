屏東夏日狂歡祭閉幕 37天湧逾180萬人次

為期37天的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，縣府統計湧入逾180萬人次，今晚閉幕有張逸軍領軍「潮海渡」實景歌舞劇、視覺震撼火舞及長達480秒海上高空煙火秀，為活動畫下完美句點。

「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」自7月30日起至今天結束，37天的活動內容相當豐富，包括遊樂園、水樂園、大型體適能、狂歡演唱會、知名團體表演、熱情踩街及市集活動，開放民眾免費入場，大小朋友玩得開心，也順勢帶動東港周邊觀光效益，縣府統計湧入超過180萬人次。

縣府指出，今天的閉幕活動中，由前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍的「仁山仁海藝想堂」，專為大鵬灣量身打造「潮海渡」實景歌舞劇場，呈現大鵬灣養殖變遷史，還有大受好評的「即將成真火舞團」加碼獻演「魚躍火龍護台灣」火舞劇。

縣府表示，長達480秒的璀璨煙火秀，分為「卡哇伊卡通煙火」和「海上好事成雙風火輪」2大設計亮點，震撼度百分百，絢麗煙火打亮大鵬灣的夜空，為活動畫下最完美的句點。