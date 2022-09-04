往北沿路塞車...恆春道路施工惹民怨 民眾怒嗆：民進黨嫌票太多？

屏200線縣道拓寬工程，近期因路面回填不平整，常有坑洞，遭民眾砲轟。一位恆春居民無奈說，恆春往北沿路塞，到滿州又是崎嶇不平，感覺到處都在施工，民進黨真的嫌票太多嗎？

屏200線縣道是恆春通往滿州主要道路，遊客欲前往出火特別景觀區、佳樂水或到滿州飆沙，都得走屏200線前往。屏東縣政府爭取中央補助進行道路拓寬，總經費4.8億元，預期可提升交通效益、安全性，並帶動區域發展。

詎料工程施行至今卻一再引來民怨，臉書社團滿州鄉公共事務討論平台常見鄉民留言抱怨，有人指，「第一期工程一年就震壞了一組避震器，兩年剛好兩組，整條路都在施工，高低不平，到處是坑」，還有人形容，走200線像開碰碰車。

縣府工務處坦言，上周連續下雨，路面偶有坑洞，近期確實接到不少民眾反應電話，縣長潘孟安很重視地方心聲，已要求兩周開一次進度討論會，隨時盯緊工程進度及品質。

工務處強調，施工路段至少有7個以上管線單位，各單位施工後有些回填品質不夠好，已要求包商務必回填至跟路面齊平，此外，會再加強夜間巡視，確保用路人安全。

至於有民眾反映，沿線開挖後就沒動靜，不知工程還要拖多久？工務處表示，200線拓寬工程全線有22處橫向排水，過路箱涵施設前還得先待自來水降埋，可能因此讓民眾以為開挖後沒緊接施工，屏東全轄目前有多項重大公共工程同步進行，確實缺工，但200線拓寬工程進度約70％並無落後，應可如期於今年底竣工。