聽新聞
test
0:00 / 0:00
往北沿路塞車...恆春道路施工惹民怨 民眾怒嗆：民進黨嫌票太多？
屏200線縣道拓寬工程，近期因路面回填不平整，常有坑洞，遭民眾砲轟。一位恆春居民無奈說，恆春往北沿路塞，到滿州又是崎嶇不平，感覺到處都在施工，民進黨真的嫌票太多嗎？
屏200線縣道是恆春通往滿州主要道路，遊客欲前往出火特別景觀區、佳樂水或到滿州飆沙，都得走屏200線前往。屏東縣政府爭取中央補助進行道路拓寬，總經費4.8億元，預期可提升交通效益、安全性，並帶動區域發展。
詎料工程施行至今卻一再引來民怨，臉書社團滿州鄉公共事務討論平台常見鄉民留言抱怨，有人指，「第一期工程一年就震壞了一組避震器，兩年剛好兩組，整條路都在施工，高低不平，到處是坑」，還有人形容，走200線像開碰碰車。
縣府工務處坦言，上周連續下雨，路面偶有坑洞，近期確實接到不少民眾反應電話，縣長潘孟安很重視地方心聲，已要求兩周開一次進度討論會，隨時盯緊工程進度及品質。
工務處強調，施工路段至少有7個以上管線單位，各單位施工後有些回填品質不夠好，已要求包商務必回填至跟路面齊平，此外，會再加強夜間巡視，確保用路人安全。
至於有民眾反映，沿線開挖後就沒動靜，不知工程還要拖多久？工務處表示，200線拓寬工程全線有22處橫向排水，過路箱涵施設前還得先待自來水降埋，可能因此讓民眾以為開挖後沒緊接施工，屏東全轄目前有多項重大公共工程同步進行，確實缺工，但200線拓寬工程進度約70％並無落後，應可如期於今年底竣工。
工務處強調，200線拓寬後可美化周邊環境，並提升聯外運輸效率，會要求包商確保回填品質，目前已在研議竣工路段是否分段進行刨舖，盡快讓鄉親感受拓寬便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言