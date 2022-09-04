高雄熱氣球明天在月世界初登場 愛河16日接棒

受颱風影響，9 月2日至4日，高雄田寮月世界及愛河兩地熱氣球取消共五場次活動。高市觀光局指出，天氣轉晴，熱氣球活動明天（9月5日）在田寮月世界登場，雖然線上銷售的票券已經搶購一空，沒搶到票的民眾别失望，每場繫留體驗會視當日天候狀況釋出現場購票名額，幸運兒有機會搭乘熱氣球欣賞美景。

「2022高雄愛．月熱氣球」活動原預定9月2日在月世界開跑，因受颱風外圍環流影響活動，因風力過大超過熱氣球飛行標準取消，9月2日至4日場次取消。

高市觀光局今年在月世界玉池旁的月球公園打造全新飛行場，將以更高的飛行平台帶大家飛更高、看更遠。觀光局指出，熱氣球搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，除預售票外，另視當日天候狀況釋出現場購票名額。