聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄熱氣球明天在月世界初登場 愛河16日接棒
受颱風影響，9 月2日至4日，高雄田寮月世界及愛河兩地熱氣球取消共五場次活動。高市觀光局指出，天氣轉晴，熱氣球活動明天（9月5日）在田寮月世界登場，雖然線上銷售的票券已經搶購一空，沒搶到票的民眾别失望，每場繫留體驗會視當日天候狀況釋出現場購票名額，幸運兒有機會搭乘熱氣球欣賞美景。
「2022高雄愛．月熱氣球」活動原預定9月2日在月世界開跑，因受颱風外圍環流影響活動，因風力過大超過熱氣球飛行標準取消，9月2日至4日場次取消。
高市觀光局今年在月世界玉池旁的月球公園打造全新飛行場，將以更高的飛行平台帶大家飛更高、看更遠。觀光局指出，熱氣球搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，除預售票外，另視當日天候狀況釋出現場購票名額。
交通方面，此次月世界場域周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務，民眾可到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站，或從旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往田寮月世界，線上購票預約或現場購票搭乘的民眾，建議提早出門，以免錯過難得的熱氣球繫留體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言