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未來一周降雨趨勢出爐！各地恢復午後雷陣雨 周四起「有變數」

高雄熱氣球體驗售票秒殺 將視天候釋出現場名額

中央社／ 高雄4日電

高雄市觀光局今年再次舉辦熱氣球繫留體驗活動，明天起在田寮區月世界首日登場，不過8月開放線上售票即被秒殺，高雄市觀光局今天表示，會再視當日天候狀況，釋出現場購票搭乘名額。

高雄市政府觀光局去年首次在月世界及愛河2個場域舉辦熱氣球繫留體驗活動，吸引許多遊客造訪，今年9月5日至13日將在月世界再度舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」活動，接著9月16日至25日再移師到愛河舉行。

觀光局8月5日起開放2場域線上售票，迅速被搶購一空，觀光局今天接受中央社記者訪問表示，線上沒搶到票也不用失望，月世界和愛河每場繫留體驗，將視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額，有興趣民眾，仍可到現場碰運氣。

觀光局也發布新聞稿表示，今年在月世界玉池旁的月球公園打造新的飛行場，以更高飛行平台讓大家可飛更高、看更遠，愛河則有美麗河景；而除了熱氣球繫留體驗外，還有迷你熱氣球光影展演秀，愛河場還有假日美食市集等活動。

觀光局說明，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5時30分至7時30分，並視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。月世界周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務。

觀光局表示，活動會場周邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施，也呼籲民眾除了開車，也可到高雄捷運「南岡山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站、旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。

此外，為讓遊客有更好遊憩環境，觀光局向中央爭取新台幣5000萬元經費進行月世界環境優化改善工程，目前已完成環湖步道、玉池欄杆、熱氣球飛行場及特色山羊月亮公車亭，天梯步道改善及新闢停車場等工項則預計明年4月完成。

觀光局 熱氣球 月世界

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