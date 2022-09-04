高雄公廁有三不也拚綠化 新公園幾乎沒廁所 民代有異見

民進黨台北市長參選人陳時中昨天公布「公廁免治馬桶」政見，引發議論。高雄市公廁維管屢成為議員質詢焦點，高雄市觀光局主管景區廁所，養工處主責公園廁所，近年持續向環保署爭取經費做老舊公廁整建，要做到「不髒、不濕、不臭」，也強化廁間綠美化，植栽營造清新風格，顛覆許多人對公廁的刻板印象。

不起眼的公廁是城市治理一環，不論方便性、安全性和清潔性，每個細節都會讓人有感。高雄市政府官員表示，市長陳其邁重視公廁品質，跑行程偶爾也會使用到公廁，疫情期間，市長要求養工處、觀光局、環保局等相關局處落實清消，不能讓公廁成為傳播病毒溫床，防疫期間，酒精成為公廁標配。

陳時中昨天提出，若當選將優先把台北市政府管轄的7200個坐式馬桶汰換成免治馬桶，若以國產免治馬桶一個要價6千元計算，粗估將花費4320萬。對此高雄市政府表示，高雄市沒討論過公廁改免治馬桶構想，每個城市預算、條件、需求不同，近年高雄市公廁管理持續精進，除了不髒、不濕、不臭，也強化通風、綠美化等，提供使用者一處真正放鬆空間。

高雄市全市將近600座公園，其中137處有設公廁。高雄市養工處表示，新設的鄰里公園幾乎都沒規畫廁所，理由是使用者大多住附近，設置公廁可能帶來治安隱憂，權衡各項理由，小型公園不設公廁是共識。

養工處坦言，開闢鄰里公園時，是否規畫廁所會有兩派意見，一方認為設公廁是友善指標，也有人擔心設公廁增加髒亂點，還有街友占用等困擾，經過折衝，不設廁所是常態。

高雄市觀光局管理全市44處、500多間風景區公廁，近年向環保署爭取經費改造愛河、蓮池潭、觀音山等公廁，增加植栽等綠化元素，上公廁不再是痛苦經驗。觀光局副局長孫春良說，景區公廁有委外清潔，每天有專門人力處理，遇到疫情、辦大型活動等情況會加強清消頻率，要讓民眾使用公廁還能留下好印象。