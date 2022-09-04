高雄公廁有三不也拚綠化 新公園幾乎沒廁所 民代有異見
民進黨台北市長參選人陳時中昨天公布「公廁免治馬桶」政見，引發議論。高雄市公廁維管屢成為議員質詢焦點，高雄市觀光局主管景區廁所，養工處主責公園廁所，近年持續向環保署爭取經費做老舊公廁整建，要做到「不髒、不濕、不臭」，也強化廁間綠美化，植栽營造清新風格，顛覆許多人對公廁的刻板印象。
不起眼的公廁是城市治理一環，不論方便性、安全性和清潔性，每個細節都會讓人有感。高雄市政府官員表示，市長陳其邁重視公廁品質，跑行程偶爾也會使用到公廁，疫情期間，市長要求養工處、觀光局、環保局等相關局處落實清消，不能讓公廁成為傳播病毒溫床，防疫期間，酒精成為公廁標配。
陳時中昨天提出，若當選將優先把台北市政府管轄的7200個坐式馬桶汰換成免治馬桶，若以國產免治馬桶一個要價6千元計算，粗估將花費4320萬。對此高雄市政府表示，高雄市沒討論過公廁改免治馬桶構想，每個城市預算、條件、需求不同，近年高雄市公廁管理持續精進，除了不髒、不濕、不臭，也強化通風、綠美化等，提供使用者一處真正放鬆空間。
高雄市全市將近600座公園，其中137處有設公廁。高雄市養工處表示，新設的鄰里公園幾乎都沒規畫廁所，理由是使用者大多住附近，設置公廁可能帶來治安隱憂，權衡各項理由，小型公園不設公廁是共識。
養工處坦言，開闢鄰里公園時，是否規畫廁所會有兩派意見，一方認為設公廁是友善指標，也有人擔心設公廁增加髒亂點，還有街友占用等困擾，經過折衝，不設廁所是常態。
高雄市觀光局管理全市44處、500多間風景區公廁，近年向環保署爭取經費改造愛河、蓮池潭、觀音山等公廁，增加植栽等綠化元素，上公廁不再是痛苦經驗。觀光局副局長孫春良說，景區公廁有委外清潔，每天有專門人力處理，遇到疫情、辦大型活動等情況會加強清消頻率，要讓民眾使用公廁還能留下好印象。
高雄市議員吳益政說，公廁不該只是選戰話題，它代表著城市美學、生活文化，廁所就是共享空間，政府應該多花一些預算、心思管好公廁，愈來愈多公園不蓋公廁，凸顯「政府沒有信心管理公廁」，公廁是嫌惡設施還是友善設備，就看公部門管理態度和決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言