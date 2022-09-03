軍人節話當年 高雄眷村文化發展協會夥伴齊聚一堂

今天是九三軍人節，高雄市國軍眷村文化發展協會選在今天開理監事會，眷村子弟齊聚一堂話當年，還一起唱軍歌，氣氛熱血。國民黨高雄市長參選人柯志恩到場，她說，未來若能當選市長，除加速待修的眷舍，也會納入更多地方眷民與文史團體，加深彼此夥伴關係，讓眷村文化兼具保存、活化雙贏。

民進黨立委許智傑、國民黨議員陳玫娟及李雅芬、民進黨議員李雅慧、高雄市政府市長室主任李幸娟、市議員參選人白喬茵等人到場，藝人熊海靈、軍事專家李天鐸也出席。今天是軍人節，大家提起昔日在軍中、住眷村的種種回憶，彷彿走入時光隧道，有許多感動、感慨。

前新聞局長趙怡也以國際佛光會中華總會長身分出席，因為開會、禪修等機會，趙怡經常往來佛光山，加上年少時期在左營海軍眷區生活多年，與高雄結下不解之緣，曾為挽救左營眷村舊址免於拆毀，加入高雄市眷村文化發展協會，致力保留珍貴的眷村歷史文化與記憶。

現年73歲趙怡始終對高雄左營有一分濃郁鄉情，他出身軍人家庭，父親是海軍中將退役，曾在台北、基隆、澎湖等地服務，曾因調職或受訓機會到高雄左營短住，趙母愛上左營環境，獨自帶5個孩子留在左營明德新村，因趙父一直未能南下任職，5個孩子從此過著「偽單親」生活。

「和父親聚少離多，弟弟還以為那是客人！」趙怡說，父親久久回高雄一趟，當時年僅4歲弟弟趙健有一天納悶地問母親「那客人怎麼還沒走」，讓父母聽了哭笑不得。

趙怡在家中排行老四，他說，即使是一甲子前的往事，還是忘不了搭軍車上學跟大夥兒扯開喉嚨高唱「反攻！反攻！反攻大陸去.....」，讀雄中是他第一次走出左營看軍區到外面世界，一切充滿新鮮感。高二那年，母親帶著他和弟弟轉學到台北，當時哥哥、姊姊已在北部讀大學。趙怡轉學進建中後，成為前總統馬英九同班同學，兩人同窗一年。

柯志恩則說，高雄是和軍人有特殊連結的城市，擁有岡山空軍、鳳山陸軍、左營海軍與海軍陸戰隊，因此發展出多元、底蘊雄厚的眷村文化。柯說，她小時候住屏東，在眷村看到很多穿旗袍的飛官媽媽，擅長做好吃的麵食，也常聽到軍人伯伯說故事，那是成長的美好記憶。

柯志恩指出，她在擔任立委時，曾提出「眷村文化保存暨發展條例」草案，希望透過法律依據，達到落實眷村文化保存、活化及永續發展的目標。除了中央法制層面的支持，地方政府對於國軍先輩所留下的文化資產，是否真正重視、積極維護，更是眷村文化得以延續的關鍵因素。