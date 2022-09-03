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昇恆昌金門辦「圓圓中秋」繪畫賽 學生富童趣畫作吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮長吳有家在致詞時，也感謝昇恆昌舉辦本次中秋繪畫比賽，給予金沙鎮的小朋友一個鼓勵及照顧，讓各位學子們可以用繪畫來詮釋對傳統中秋節的觀察與記憶。圖／昇恆昌提供
金沙鎮長吳有家在致詞時，也感謝昇恆昌舉辦本次中秋繪畫比賽，給予金沙鎮的小朋友一個鼓勵及照顧，讓各位學子們可以用繪畫來詮釋對傳統中秋節的觀察與記憶。圖／昇恆昌提供

中秋節即將到來，金湖廣場特別舉辦兒童繪畫比賽，特別邀請金沙鎮國小學童揮灑創意，以「圓圓中秋」為題作畫，將心中印象的中秋節繪畫出，同時也吸引眾多小朋友投稿盛舉，金沙鎮鎮長吳有家今天也親自到現場主持頒獎典禮，為小畫家們頒獎鼓勵，現場氣氛溫馨歡樂，

這項兒童繪畫賽於今天下午15時許於金湖廣場一樓大廳舉辦頒獎典禮，現場逐一頒獎肯定得獎者，另外選出24幅得獎作品，將全數於金湖廣場二樓展出，以藝術氣息增添中秋節溫馨氛圍。

此次「圓圓中秋」繪畫比賽，前五位優等獎分別以「賞月」、「熊大兔兔過中秋」、「風獅爺和水瀨的中秋」、「中秋歡樂」、「中秋賞月」設為主題，孩子們各別採用豐富色彩、多元媒材以及清晰的線條，讓整幅畫更加吸睛，並完整詮釋出中秋節全家人聚在一起賞月的歡樂氣氛。

吳有家在致詞時，也感謝昇恆昌舉辦本次中秋繪畫比賽，給予金沙鎮的小朋友一個鼓勵及照顧，讓各位學子們可以用繪畫來詮釋對傳統中秋節的觀察與記憶，最後他也代表所有小朋友再次感謝昇恆昌長期支持本地並深耕文化。

對於這場溫馨的頒獎典禮，不少家庭都是全家出動，有的幫忙小寶貝領獎拍照，有的充當啦啦隊，現場氣氛相當和樂，也讓金湖廣場的人潮變多，不少人參加完後，就跑去逛街採買，消磨午後休閒時光。

昇恆昌長期深耕在地，持續不斷鼓勵孩子們一起來畫畫，以不同的主題，引發孩子們無限的創作力，希望透過繪畫把滿滿的創意及想像力一次發揮出來。昇恆昌表示，特別感謝金沙鎮各里長的支持和協助，讓徵件圓滿順利，而得獎的畫作也將在金湖廣場二樓展出，歡迎民眾前來欣賞，希望讓更多人看見孩子們獨一無二的中秋節畫作。

中秋節即將到來，昇恆昌金湖廣場特別舉辦兒童繪畫比賽，今天特別舉辦頒獎典禮，由金沙鎮長吳有家主持。圖／昇恆昌提供
中秋節即將到來，昇恆昌金湖廣場特別舉辦兒童繪畫比賽，今天特別舉辦頒獎典禮，由金沙鎮長吳有家主持。圖／昇恆昌提供
小朋友的得獎作品目前都在金湖廣場二樓展出，吸引不少親子到場參觀。圖／昇恆昌提供
小朋友的得獎作品目前都在金湖廣場二樓展出，吸引不少親子到場參觀。圖／昇恆昌提供

中秋節 畫作

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