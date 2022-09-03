屏東林管處除小花蔓澤蘭 每公斤5元收購

有「植物殺手」之稱的小花蔓澤蘭，為強勢外來入侵植物，嚴重威脅台灣原生植物生長空間。屏東林管處所轄4個工作站辦理收購，價格每公斤新台幣5元，收購數量無上限。

每年10月至隔年2月為小花蔓澤蘭開花結實期，在開花結實前剷除最能降低危害。行政院農業委員會將每年8月15日至9月15日訂為小花蔓澤蘭全國防治月，9月第1個週六為全國防治日，各地擴大宣傳加強民眾防除觀念。

為鼓勵民眾投入除蔓行列，今年度起林務局全年辦理收購小花蔓澤蘭，民眾可於每週二、四上午9時到12時、下午1時至4時，至屏東林區管理處所轄4個工作站辦理，收購價格為每公斤5元，收購數量無上限。詳情可追蹤屏東林管處臉書。

今年全國防治日雖受到軒嵐諾颱風影響，屏東林管處與國立高雄大學仍不畏風雨攜手在校園東湖舉辦除蔓活動，學校教職員生、在地藍田里居民及高雄健身工廠員工在風雨中都提早到場參加，超過200人共同響應分組除蔓趣味競賽，半小時共拔除968公斤的小花蔓澤蘭植體。

屏東林管處副處長朱木生表示，高雄大學是一所綠色生態大學，致力推動環境永續核心價值理念。民國98年曾與校方合辦植樹活動，如今綠樹成蔭逐漸茁壯，然而強勢的外來入侵植物也悄悄攻進校園，為了還給東湖美麗的「森容活湖」原貌，今年再度攜手除綠癌，不再讓小花蔓澤蘭「蔓佈」在校園。

高雄大學副校長吳宗芳致詞表示，高雄大學生態豐富，生態環境更需要大家一起努力，未來希望繼續跟各單位合作舉辦類似活動，一起努力。

另外，屏東林管處所轄的六龜工作站也同步在六龜區扇平林道與林試所六龜研究中心、中興社區發展協會及社區民眾舉辦小花蔓澤蘭移除活動，參與人數約60人，移除470公斤植體，不畏風雨，一同為環境付出行動決心。