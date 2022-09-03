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颱風影響 高雄熱氣球活動9月4日場次取消

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
9月4日「2022高雄愛．月熱氣球」熱氣球活動因颱風取消，已購票民眾可全額退票。圖／高市觀光局提供
9月4日「2022高雄愛．月熱氣球」熱氣球活動因颱風取消，已購票民眾可全額退票。圖／高市觀光局提供

高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動，今年9月再次舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」，但原預定9月2日在田寮月世界開跑，因受颱風外圍環流影響，9月2日至4日活動因風力過大已超過熱氣球飛行標準取消。

觀光局表示，熱氣球繫留飛行條件須在風速5節以下、熱氣球立球條件須在風速7節以下。根據中央氣象局資料，軒嵐諾颱風外圍環流持續影響，天氣狀況不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行、立球。9月4日有降雨預報，熱氣球無法飛行，因此除先前已公告取消9月2日至9月3日共四場外，今日再宣布9/4之繫留體驗與光影展演活動取消，已購票的民眾可全額退費。

購票民眾可至ibon網站辦理退票，採全額退刷，ibon機台購票者，持實體票券至全台7-11門市之ibon機台辦理現金全額退票。退票期限自9月1日中午12點至9月13日晚上23點59分止，相關問題可撥打ibon客服專線0800-016-138。

有關熱氣球活動最新公告及資訊，請隨時關注活動官方臉書「2022高雄愛河、月世界熱氣球」、觀光局臉書「高雄旅遊網」或至觀光局官網查詢。

高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動，今年9月再次舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」。圖／高市觀光局提供
高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動，今年9月再次舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」。圖／高市觀光局提供
高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動，今年9月再次舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」。圖／高市觀光局提供
高市觀光局去年首度舉辦熱氣球活動，今年9月再次舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」。圖／高市觀光局提供

熱氣球 觀光局 月世界

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