夭壽塗裝業趁颱風天偷排 高雄仁武排水溝呈牛奶白

高雄仁武區一家從事塗裝事業的公司，趁軒嵐諾颱風來襲之際涉嫌將未經處理的製程廢水繞流排放，民眾發現仁心路199巷排水溝出現浮白色混濁現象向環保局檢舉，環保局人員到場採樣檢測，勒令業者停工且停止繞流排放，並依水汙染防治法告發，後續裁罰將納入水質超過放流水標準之倍數核計，裁處6萬元到2000萬元不等的罰鍰。

高雄市環保局今天上午接獲檢舉，指仁武區仁心路199巷排溝出現乳白色混濁汙水，環保局長張瑞琿帶隊沿線溯源，找到一家公司排水溝正在排放廢水，證實是業者趁下雨天以未經許可的專管繞流排放廠內製程水，導致排水溝沉積大量灰色汙泥。

環保局查出，這家涉嫌排放汙水的公司從事塗裝事業，按規定應先貯存製程廢水，並交由合法清運業者清運，卻涉嫌趁颱風天擅自將廢水繞流排放到廠外雨水溝！環保局進一步會同公司人員進廠稽查，發現確實利用雨天以未經許可的軟管繞流排放廢水，經採集水樣及底泥檢驗重金屬、TCLP及閃火點，現場檢測廢水pH 5.85，屬弱酸性且超過排放標準，違反水汙染防治法第18條之1規定。

針對這起取巧排放廢水的事件，環保局已依法開單告發，要求停止繞流排放行為並命今方停工，廢水分析後，含有害健康物質若超標，還將依水汙法及刑法相關規定依送法辦。環保局張瑞琿局長呼籲業者勿心存僥倖，一旦查獲非法汙染行為除重罰，更會勒令停工。