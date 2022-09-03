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澎湖小門地質館與嗨鼠地景藝術 雙獲國際金獎

中央社／ 澎湖縣3日電

澎管處「小門地質探索館」 與「嗨鼠地景藝術」2處景點，今年參加國際「謬思創意設計大獎」，分別獲得室內設計類與景觀類雕塑組的金獎，提升為台灣一級甚至國際級亮點景區。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今天新聞稿，「小門地質探索館」獲得由全球設計界具高度國際聲望與影響力IAA（International Award Association）國際獎項協會聯盟旗下所屬的MUSE Creative Award謬思創意設計大獎「室內設計類/Interior Design」類別金獎；「嗨鼠地景藝術」則是獲「景觀類雕塑組/ LandscapeDesign」金獎。

位於小門嶼的「小門地質探索館」去年1月29日重新整修開幕迄今已吸引逾23萬人次參觀。觀光局澎湖國家風區管理處長許宗民表示，升級2.0的整裝，邀請國際藝術大師蕭青陽展創意發想。

最大特點以重現地球2億年侏羅紀動植物生態以及從海底到陸地的地質演進，除了岩石展示牆石頭外，其餘造景包括恐龍，甚至植物，都是工藝師翻模打造而成，讓參觀者探索知識外，也打造具探索、冒險，地質考古且可實際觸摸並身歷其境的空間感受，充滿娛樂與知識性，翻轉一般民眾對地質博物館印象。

至於去年2月在白沙鄉後寮村南埔廟（三十人公廟）旁臨海自行車路線休憩景點「嗨鼠地景藝術」，自啟用後吸引各地遊客拍照打卡。由於海豚在澎湖地方用語發音hai-chu；另個含義為「很好、高品質（high）的處（chu）所」。

藝術家洪易以「海豚」與「老鼠」為創作出發點，顛覆一般人對海豚想像，打造俏皮活潑「嗨鼠」。作品表面以青花瓷風格設計，內容描繪澎湖特色景點、動植物、古蹟、船釣甚至浮潛等活動，讓遊客輕鬆欣賞可愛又富文化意涵亮眼作品。

一旁空地上，還有藝術家黃柏維創作的「澎湃有青」圓形地磚，同樣青花風格設計，用澎湖傳統建築常使用花磚形式，結合天人菊、仙人掌、石滬、海中生物等澎湖特色符號，融合新舊意象，為在地文化藝術注入鮮活生命力。

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