風箏節讓旗津塞爆 市府將改善交通措施

高雄市觀光局上月在旗津區舉辦風箏節，湧7萬人潮，致交通大打結，交通塞爆，火的不只是遊客和居民，藍綠議員也連番在議會砲轟，在旗津舉辦的大型活動凸顯旗津交通瓶頸；市府表示，明年起陸續更新3艘電動渡輪，隧道可行性評估明年完成，朝隧道、輕軌共構方向發展。

高市旗津區人口數約2萬6千多人，交通往來靠渡輪和過港隧道，但旗津島內停車格只有600格，過港隧道每小時最多只能通過2000輛車，遇旅遊旺季及辦大型活動時，湧入觀光客常會讓當地居民，塞車塞到怕。

上月底，觀光局在旗津區舉辦風箏節，由於風和日麗，加上年輕學子緊抓暑假尾巴，8月20、21日的2天湧入7萬人潮，雖樂了旗津當地商家，卻讓旗津交通塞爆，交通瓶頸問題也徹底浮現。

2天的風箏節活動，讓旗津渡輪班班客滿，進入旗津的過港隧道周圍交通大打結，引爆遊客和當地居民怒火。

針對如何解決旗津島長久以來的交通問題，是否增設旗津居民爭設第二條過港隧道及輕軌旗津線。交通局長張淑娟說，第二過港隧道去年起資料蒐集，兩個路廊評估中，明年年中完成可行性報告，後續還有環評及綜合規畫，希望隧道與輕軌共構，需要時間。捷運局長吳義隆說，過港隧道成本高，輕軌面臨挑戰，共構提升可行性。