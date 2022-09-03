抓住大鵬灣夏日狂歡祭尾巴 獨創煙火秀、火舞團壓軸

在屏東大鵬灣休閒特區舉辦、為期37天的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，將在4日劃下句點，今晚狂歡演唱會主題為「民歌之夜」，由金智娟、李翊君及鄭怡等人帶來一連串經典民歌，勾起大家青春美好回憶，另應民眾熱烈要求，活動最後一天加碼安排受好評的即將成真火舞團演出「魚躍火龍護台灣」火舞劇，並有長達480秒全台獨創的海上雙風火輪璀璨煙火秀，點亮台灣最美的夏日尾巴。

夏日狂歡祭7月30日開幕以來，免費大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，假日夜還邀知名表演團體及藝人演唱，吸引遊客前來朝聖，縣府預計至4日將突破200萬人次；超乎意料的熱烈，東港大鵬灣地區假日人潮車潮擁塞，讓在地觀光業者很有感，彷彿2019年台灣燈會榮光再現。

縣府傳播暨國際事務處說，活動期間每週五六日都安排表演活動，其中即將成真火舞團曾於8月7日演出，觀眾印象深刻大受好評，4日閉幕晚特別安排加碼帶來「魚躍火龍護台灣」感動人心火舞劇作，於2019屏東燈會主燈「巨鮪來富」前獻演，導演蔡宏毅以火舞擬態海浪之美，帶領10多位青年火舞藝術家，打造「海之聖女」騰雲駕霧歸來的壯觀盛景，與觀眾朋友攜手穿越時空，重新點亮屏東燈會主燈的榮耀。

國寶級足技藝術家楊立微也演出「移山填海火之桌」和波瀾壯闊的「星火鳳凰」，以及祈福的祝福舞蹈「火裙圓舞曲」，壓軸時更將呈現世界唯一的火舞表演—台灣「火龍」，長達15公尺的火焰巨龍盤旋在東港上空，照耀整個屏東，與背後象徵屏東的巨鮪互相呼應，在屏東夏日狂歡祭的閉幕；還有兩場熱情踩街和跨域藝術家張逸軍專為大鵬灣編導演出的「潮海渡」歌舞實景劇。