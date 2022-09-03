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內政部營建署「致敬魅力城鄉大賞」 高市抱回3個獎
內政部營建署「致敬魅力城鄉大賞」今天頒獎，高市三民區覆鼎金雙湖森林開闢工程獲得優等，衛武營三連棟設施及周邊景觀改造工程與大樹檨腳社區「綠新檨腳」獲得佳作，共抱走3個獎。
近5年來，營建署攜手地方政府透過前瞻基礎建設「城鎮之心工程計畫」，創造優質水岸空間、公園綠地，形塑城區新空間與地方創生，並主辦「致敬魅力城鄉大賞」，分享縣市推動成果。「致敬魅力城鄉大賞」今天頒獎，高市拿下3個獎。
高市都市計畫發展局長吳文彥表示，高市府9月1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，宣示引領民眾在食衣住行各方面朝向淨零模式，追求更好的環境與城市發展，為加速城市轉型，市府積極整合生活TOD（大眾運輸導向型發展）、建置綠色基盤、產業廊帶及永續生活圈，市中心區及捷運沿線不合時宜的墓地、軍營、甲特種工業區等，都變更為森林公園、都會公園、生態廊道、藝文展演空間及高科技產業園區。
他表示，配合城鎮之心工程計畫，高市推動六龜之心再造計畫、甲仙山城之心計畫、阿蓮地方創生環境整備計畫、燕巢橫營區共創基地、旗山第五號排水沿線步行空間工程等。這次在致敬魅力城鄉大賞能夠獲獎，是莫大肯定。
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