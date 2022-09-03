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金沙高粱老街風獅爺文化季今登場 尋找風獅爺可獲積木

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮長吳有家特別介紹今年的活動，也邀請民眾來金沙作客，體驗一趟難忘的風獅爺文化之旅。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮長吳有家特別介紹今年的活動，也邀請民眾來金沙作客，體驗一趟難忘的風獅爺文化之旅。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺金門特有的吉祥物，金沙鎮一年一度的高粱老街風獅爺文化季，系列活動「尋找風獅爺APP」、「尋風.獺浪.汶浦水岸裝置藝術展」將於今天正式展開，今年金沙鎮公所在縣府觀光處協助下，持續打造文化與視覺上的新體驗，傍晚17點30分還將舉行盛大的點燈儀式，由金沙鎮長吳有家偕與會貴賓一同啟動，歡迎大家一起來金沙進行一趟風獅爺文化之旅。

金沙鎮吳有家鎮長表示，「尋風.獺浪 .汶浦水岸」的裝置藝術展期未演先轟動，近期已經吸引相當多民眾到場拍照打卡，預計從今日起至11月30日 ，「愛chill風獅爺」與「水獺家族」，散播愛與chill(放鬆舒適之意，音同閩南語笑)的旅行風獅爺、呆萌的水獺家族成員、以超療癒姿態在榮湖虎嘯橋東側與大家相見歡，白天有著太武山及汶浦水岸美景襯托，晚間則6點30分起亮燈至9點，呈現日夜不同風貌。

金沙鎮公所也說明「尋找風獅爺APP」活動將即日起至11月18日，今年以國際化角度出發，為使國外使用者提供友善體驗，提供英文及日文版本之語言選項，透過合適的翻譯名稱讓使用者更深入了解風獅爺文化，甚至在尋找風獅爺的同時推廣風獅爺附近之美食、旅遊景點，獲得有更多元的互動。

據了解，「尋找風獅爺APP」活動自106年度開始開發，歷年引發蒐集熱潮的風獅爺微型積木，今年推出本系列的第6隻提供兌換的積木為「沙美五柱風獅爺」，以可愛古樸的樣貌守護著一方，此次特別優化兌換流程，只要民眾達到兌換標準即可在系統預約選擇自身有空的時間前來兌換，介面也會顯示剩餘數量，預約額滿過即停止預約，而兌獎機制也將分成本地(金門籍)及遊客(非金門籍)兩種不同的機制兌換，並增加身分驗證，讓使用者可更清楚明白的兌換到屬於自己的獎品。

另外，獎品部分，今年度也推出風獅爺手帕巾以及寫生比賽得獎作品提袋，甚至最終摸彩獎品中的風獅爺行動電源等相關紀念品抽獎，屆時將公開抽出，為了避免得獎者未觀看直播或遺漏得獎訊息，將在得獎者APP內推播通知中獎訊息，通知其盡速領獎，以免向隅。最終摸彩獎品會再陸續公布，請關注本次APP推播以及金沙鎮公所臉書。

「尋風.獺浪 .汶浦水岸」的裝置藝術展期預計從今日起至11月30日 ，「愛chill風獅爺」與「水獺家族」以超療癒姿態在榮湖虎嘯橋東側與大家相見歡。圖／金沙鎮公所提供
「尋風.獺浪 .汶浦水岸」的裝置藝術展期預計從今日起至11月30日 ，「愛chill風獅爺」與「水獺家族」以超療癒姿態在榮湖虎嘯橋東側與大家相見歡。圖／金沙鎮公所提供
金沙鎮公所的「尋找風獅爺APP」活動，今年推出本系列的第6隻提供兌換的積木為「沙美五柱風獅爺」，以可愛古樸的樣貌守護著一方，相當受人喜愛。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮公所的「尋找風獅爺APP」活動，今年推出本系列的第6隻提供兌換的積木為「沙美五柱風獅爺」，以可愛古樸的樣貌守護著一方，相當受人喜愛。記者蔡家蓁／攝影

風獅爺 金門 水獺

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