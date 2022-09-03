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金寧石蚵小麥文化季9/24復辦 提高剝蚵比賽獎項攬客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
一年一度的金寧鄉剖石蚵體驗賽，今年將拉高比賽獎項，讓不少青蚵嫂都相當期待。圖／金寧鄉公所提供
一年一度的金寧鄉剖石蚵體驗賽，今年將拉高比賽獎項，讓不少青蚵嫂都相當期待。圖／金寧鄉公所提供

疫情趨緩，金寧鄉公所今天表示，「2022金寧鄉石蚵小麥文化季」先前受疫情影響延期辦理，近期疫情趨緩下，石蚵小麥文化季將於9月24、25日復辦，為了吸引民眾參與，今年還特別提高剝蚵比賽的獎項，邀請民眾在金秋涼爽的時節，一起來享受悠閒的時光。

金寧鄉長楊忠俊表示，金寧鄉石蚵小麥文化季活動受疫情影響，才延期辦理，近期疫情趨緩下復辦，今年除了邀請知名藝人蔡佩軒、琳誼Ring演唱，還有LINE貼圖冠軍的「好想兔」一起合作打造兒童嘉年華會，今年特別提高獎項的剝蚵比賽，以及探蚵林、滑步車、石蚵花漾嘉年華等系列活動，也邀請在地學校社團精彩演出，讓金寧鄉石蚵小麥文化季成為金門指標性的觀光活動。

金寧鄉石蚵小麥文化季主活動將於9月24、25日上午九點開始至下午5點半，活動地點在古寧頭和平紀念公園，活動規劃有舞台表演、園遊會、闖關遊戲、美食文創攤位、宣導攤位、DIY活動、金酒免費試飲等琳瑯滿目的嘉年華會，25日下午舉辦剝蚵比賽。系列活動的探蚵林體驗已起跑，9/18、24、25尚有名額歡迎有興趣者報名參加，詳情請見官網。

滑步車體驗則訂於10月1-2日辦理；石蚵花漾嘉年華活動定於10月9日，此活動採限額報名將另行公告；目前主活動日的宣導攤位尚有名額，敬邀政府單位共襄盛舉一起來政令宣導。

楊忠俊表示，在秋高氣爽的9月，為大家帶來最特別的金寧鄉活動，歡迎大家來金寧鄉作客，體驗剖石蚵，並品嚐各式美味的好料理。更多活動詳情，請密切注意「金寧縣金寧鄉公所」粉絲專頁。活動諮詢專線0952-117950湯小姐。

疫情趨緩，2022金寧鄉石蚵小麥文化季」將於9月24、25日復辦，邀請遊客來作客。圖／金寧鄉公所提供
疫情趨緩，2022金寧鄉石蚵小麥文化季」將於9月24、25日復辦，邀請遊客來作客。圖／金寧鄉公所提供

疫情 小麥 鄉長

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