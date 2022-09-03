陳麗娜參選兩樣情 柯志恩：國民黨應給新人機會

高雄市議員陳麗娜昨最後一刻委由助理完成參選登記，陳身兼高雄市長參選人柯志恩團隊發言人，柯志恩今說，自己也是昨天透過新聞才知道陳麗娜參選，相信這是陳麗娜思量後的決定，但國民黨應給新人機會，黨部應給循正式模式提名新人強力輔助和說明。

柯志恩表示，陳麗娜參選一事自己也是昨天才知道，「說實在大家都有點震撼，對新人而言是循著正式模式受到提名，國民黨應給新人機會。」柯強調，相信陳麗娜身為資深議員有深厚實力，一定是經過非常多思考才作出最後決定。但黨部應對已提名新人強力輔助和說明。

陳麗娜昨宣布參選投下震撼彈，陳麗娜今出席同志介紹會接受訪問說，黨中央一周前與自己接觸，希望自己能再次加入選戰，經過整體考量，自己在最後一刻決定要支持黨的理念，「把責任擔下來」。一方面是替國民黨多爭取一席，也要在議長的選局保住議長席位，也相信自己的加入能提升國民黨的士氣，讓更多藍軍支持者踴躍投票，讓藍軍席次極大化。

陳麗娜強調，「初選絕不是玩假的，我們一路也在觀察新人的表現，也會讓新人有努力的空間。」在整體票源跑法上，新人仍有努力空間，與國民黨籍參選人是戰友非敵手，選舉也不是只有國民黨在選，而是全數參選人都是共同競爭對手，目標應是努力讓自己跑進8名內，「我們彼此是並肩作戰的隊友」。相信國民黨黨員也會知道該怎麼做，包括如何扶弱，讓新人有機會上舞台，一起把餅做大。

今天國民黨籍前鎮、小港區4位參選人全數出席小港區提名同志介紹會，包括議長曾麗燕、市議員蔡武宏、新人陳識明等。曾麗燕致詞時以「昨天投下震撼彈的議員陳麗娜」介紹。柯志恩跟鄉親請託，請大家多給年輕人機會，當然也要繼續讓資深議員服務地方。會後許多陳麗娜支持者緊握陳麗娜雙手，紛紛留下合照。

「我們除了一紙提名書外，幾乎什麼資源都沒有，現在連空間都被限縮的話，黨中央應有補償。」陳識明會後表示，黨中央用突襲方式閃電徵召，地方黨部、參選人幾乎皆不知情，9月1日時陳麗娜仍說不參選，最後登記大家都有些措手不及。黨中央應有補償措施，至少退回登記初選的55萬元，整體初選花費約200萬元，「對資深議員可能是小數字，但對新人而言是很重要的資金。」