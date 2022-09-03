不畏軒嵐諾進逼 屏東夏日狂歡祭煙火秀如期舉行

軒嵐諾颱風逐步進逼，屏東地區今天雨勢不斷，離島小琉球航班因風浪太大已取消，不過為期六周的屏東夏日狂歡祭活動將如期舉行，屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，縣府已請天氣風險公司評估，活動地點大鵬灣風雨不大，今晚民歌狂歡演唱會，以及明晚長達480秒的閉幕璀璨煙火秀，都將如期舉行。

鄞鳳蘭強調，縣府仍將密切注意颱風動向及天候變化，若有任何最新決定，第一時間將於官網發布。

為期六周的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，明天畫下句點，預估入園可突破200萬人次。活動最後一天將加碼安排即將成真火舞團演出「魚躍火龍護台灣」火舞劇，導演蔡宏毅以火舞擬態海浪之美，帶領十多位青年火舞藝術家，打造「海之聖女」騰雲駕霧歸來的壯觀盛景。

此外，國寶級足技藝術家楊立微，壓軸時將呈現台灣「火龍」火舞表演，長達15米的火焰巨龍盤旋在東港上空，另有長達480秒的海上高空煙火秀，其中「卡哇伊卡通煙火」將施放小朋友們喜愛的卡通笑臉及愛心圖案，「海上好事成雙風火輪」則以兩座360度的風火輪搭配台灣少見的日本變色花束特效煙火，最大煙火彈12吋，開炸效果直徑300公尺，升空高度達330公尺，地面特效煙火面達210公尺，視覺效果震撼，值得期待。