高市衛生局人事大風吹 副局長輪換防疫有功新人上陣

高雄市衛生局人事大風吹，共8人調動，其中不眠不休全力投入防疫工作的簡任技正潘炤穎升任副局長，疾管處長何惠彬升任簡任技正，相關人令自9月5日生效。

高雄市政府發布衛生局人令，原副局長林盟喬轉任市立民生醫院一級醫師，原副局長蘇娟娟升任12職等高雄市政府顧問。二位副局長遺缺分別由簡任技正潘炤穎及主祕王小星升任。

原疾管處長何惠彬升任簡任技正，遺缺由原食品衛生科長謝米枝升任，謝的食品科長遺缺則由左營區衛生所長林千雅升任。主任祕書一職由衛生局法制室視察廖哲宏升任。

高市衛生局這波人事異動，頗具傳承意味，回歸醫院臨床工作的原副局長林盟喬，長年嫻熟醫務管理，仍賦予指導後進重責，鎖定9家市立醫院，優化管理。此外由於長照業務龐大，主祕王小星升任副局長後，仍將兼任長照中心主任。

新任疾管處長謝米枝2016年時出任健管科技正，之後外派，先後當過岡山、苓雅、前鎮衛生所長，再返回局內歷任醫政科技正、食品科長等職。升任食品科長的林千雅，最早是衛生局企畫室股長，2016年調任醫政股長，之後升任長照中心技正，後來左營衛生所長出缺，她外派接任，因表現優秀，這次升任食品科長。

新任主祕廖哲宏，具有律師背景，嫻熟法務，2016年6月到衛生局任職，擔任法制視察期間協助重建各業務科的裁罰基準，這次出任主祕，可望對政策擬定帶來創新的願景。