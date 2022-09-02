新創舉！金門建管得來速APP啟用 未來建照全程無紙審照

金門縣政府今天發表「金門建築執照全程無紙審照與建管得來速App擴大啟用」，一改長久以來的紙本建築圖說審查模式，改為雲端無紙審照，讓民眾可以透過智慧型手機，隨時掌握自家的申請進度。民眾多表示，很方便又透明。

金門縣長楊鎮浯、縣府建設處長李有忠、地政局長王登緯、金門縣商會理事長陳松泉等人都一起主持啟用儀式，楊鎮浯表示，金門縣於109年規劃「建築執照全程無紙審照作業」，將是全國首創推動完整建築執照全程無紙化作業，改變長久以來的紙本建築圖說審查模式。

自實施建築法以來，全國各縣市政府辦理建築執照申請業務，長久存在案件審查流程與進度緩慢，主要是採用傳統紙本圖說審查方式，申請人無法即時知悉申請案件進度，設計人常因設計圖說與地方建管法令規定不符，於修正紙本圖說多次複印，不僅影響審決時效且又浪費紙張不經濟、也不環保。

金門縣府2年內完成「建造執照審查、施工勘驗申報及使用執照審查」等3階段的無紙化審照作業App，這套系統有雲端送件，全年24小時作業不受限。

市府說，雲端送件可即時取得案件查詢編號與應用雲端新技術，及缺失事項與流程進度即時上傳推播通知等多種服務功能，可達到案件審查透明、流程即時推播、無紙環保減碳及行政效能提昇等效益。

民眾以前抱怨，常遇到送個建築執照申請，要不斷的送圖改圖，案件審查的進度到哪裡，問建築師也說不準。王姓民眾說，以前他們一般都是透過建築師送件，但往往一送出後，就石沈大海，搞不清楚到底哪個環節有問題，有了雲端無紙審照很方便。