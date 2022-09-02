快訊

不斷更新／軒嵐諾持續增胖 新北4區宣布明天停班課

聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統

軒嵐諾原地打轉 估陸警延後「最快明凌晨2:30發布」

新創舉！金門建管得來速APP啟用 未來建照全程無紙審照

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯表示，金門縣於109年規劃「建築執照全程無紙審照作業」，將是全國首創推動完整建築執照全程無紙化作業，改變長久以來的紙本建築圖說審查模式。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯表示，金門縣於109年規劃「建築執照全程無紙審照作業」，將是全國首創推動完整建築執照全程無紙化作業，改變長久以來的紙本建築圖說審查模式。圖／縣府提供

金門縣政府今天發表「金門建築執照全程無紙審照與建管得來速App擴大啟用」，一改長久以來的紙本建築圖說審查模式，改為雲端無紙審照，讓民眾可以透過智慧型手機，隨時掌握自家的申請進度。民眾多表示，很方便又透明。

金門縣長楊鎮浯、縣府建設處長李有忠、地政局長王登緯、金門縣商會理事長陳松泉等人都一起主持啟用儀式，楊鎮浯表示，金門縣於109年規劃「建築執照全程無紙審照作業」，將是全國首創推動完整建築執照全程無紙化作業，改變長久以來的紙本建築圖說審查模式。

自實施建築法以來，全國各縣市政府辦理建築執照申請業務，長久存在案件審查流程與進度緩慢，主要是採用傳統紙本圖說審查方式，申請人無法即時知悉申請案件進度，設計人常因設計圖說與地方建管法令規定不符，於修正紙本圖說多次複印，不僅影響審決時效且又浪費紙張不經濟、也不環保。

金門縣府2年內完成「建造執照審查、施工勘驗申報及使用執照審查」等3階段的無紙化審照作業App，這套系統有雲端送件，全年24小時作業不受限。

市府說，雲端送件可即時取得案件查詢編號與應用雲端新技術，及缺失事項與流程進度即時上傳推播通知等多種服務功能，可達到案件審查透明、流程即時推播、無紙環保減碳及行政效能提昇等效益。

民眾以前抱怨，常遇到送個建築執照申請，要不斷的送圖改圖，案件審查的進度到哪裡，問建築師也說不準。王姓民眾說，以前他們一般都是透過建築師送件，但往往一送出後，就石沈大海，搞不清楚到底哪個環節有問題，有了雲端無紙審照很方便。

首先，申請過程中，不用再一直列印圖說、補圖面，審查過程，也可以將圖面用電子封包直接上傳系統，最後審完，也會透過App通知，哪個環節有問題，可以隨時上查詢，一目了然，不用舟車往返。民眾如果不知道該如何使用，也可到建設處會有人協助教導如何下載與使用。

金門縣長楊鎮浯、縣府建設處長李有忠、地政局長王登緯、金門縣商會理事長陳松泉等人一起主持「金門建築執照全程無紙審照Go & 建管得來速APP擴大啟用」，宣布邁入新的創新服務。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯、縣府建設處長李有忠、地政局長王登緯、金門縣商會理事長陳松泉等人一起主持「金門建築執照全程無紙審照Go & 建管得來速APP擴大啟用」，宣布邁入新的創新服務。圖／縣府提供
金門縣政府今天宣布「建管得來速APP擴大啟用」，將正式推動「建築執照全程無紙審照作業」，讓審照作業更環保。圖／縣府提供
金門縣政府今天宣布「建管得來速APP擴大啟用」，將正式推動「建築執照全程無紙審照作業」，讓審照作業更環保。圖／縣府提供

建築 金門

延伸閱讀

金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

近200位鄉親陪同楊鎮浯登記競選連任 陳玉珍任競總主委

金門表揚金鑽婚夫妻 52對「老倆口」接受全場祝福

開學在即視察金門校園防疫 楊鎮浯：學生普篩快篩陰再入學

相關新聞

邱垂正拜會金門縣議會 洪允典：盼中央早日恢復小三通

陸委會副主委邱垂正今天前往金門縣議會拜會議長洪允典，在短暫的晤談中，洪允典向邱垂正強烈表達地方民意與心聲，「希望中央早日...

中華電進駐亞灣區加碼投資 5G專網應用中心今揭牌

中華電信位在高雄亞洲新灣區的「5G專網應用中心」今午揭牌，董事長謝繼茂並宣告採用國內O RAN 大廠設備，在亞灣建造全國...

高雄鳳山這家無招牌早餐店超熱門 在地人哀號：別再報了

早餐是一天活力的來源，在台灣隨處可見早餐店林立，甚至還有連鎖品牌，對於許多上班上課的人來說相當方便。臉書粉團「高雄美食地圖」就分享一處高雄無招牌的早餐店，只見外頭排滿長長人龍，足以可見這家早餐店有多麼受歡迎。

金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

中秋節將屆，為表達對弱勢家庭關懷心意，縣府從今日起展開拜訪慰問活動，金門縣長楊鎮浯親自率領社會處處長董燊等人到各鄉鎮探視...

影／真的掃到颱風尾 屏東逾5千戶停電逾1小時

中颱軒嵐諾逼近，屏東地區今上午艷陽高照，但受颱風外圍環流影響，出現較強陣風。屏東、長治約5105戶用電戶，上午11點41...

高雄風雨前的寧靜 西子灣出現零星看海遊客和釣客

中央氣象局發布中度颱風「軒嵐諾」海上颱風警報，高雄地區今天上午天空灰濛濛，白天市區無雨，空曠地區有強風；著名觀浪點西子灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。