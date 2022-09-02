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中華電進駐亞灣區加碼投資 5G專網應用中心今揭牌
中華電信位在高雄亞洲新灣區的「5G專網應用中心」今午揭牌，董事長謝繼茂並宣告採用國內O RAN 大廠設備，在亞灣建造全國第一套戶外N79專頻專網的實證場域，收集的互動數據提供設備商，創新應用商，有助調校產品，加速創新應用開發，促進國際接軌。
高雄市長陳其邁應邀共同主持揭牌典禮，他感謝中華電信不只成為亞灣5G AIoT（智慧互聯網）大聯盟創始成員，還致力提供基礎建設及5G系統整合，在亞灣加碼投資，帶動企業垂直整合應用，像高雄榮家的智慧長照應用，即令人驚豔。
陳其邁強調，亞灣是5G垂直運用最好的場域，高市府及中華電信都會成為相關業者最即時、最信賴的夥伴，提供落地投資業者各種行政協助， 像006688 方案，即提供業者相關補貼與補助；助業超前部署，搶得市場先機。市府也會推動「亞灣2.0」專案，著眼於大型系統整合商，提供各項用地優惠，讓大家能站穩基礎，腳步邁前。
中華電信2年前進駐高雄亞灣後，投入資通訊基礎建設、雲端機房及5G網路建設，也打造5G應用生態圈，如今5G AIoT的應用研發終於開花結果。
董事長謝繼茂表示，中華電信2020年11月成為亞灣區5G AIoT國際大聯盟一員，研發團隊隔年4月進駐，並在當地招募人才，推動5G垂直應用的發展，將成功大樓建置為5GAIoT的實證場域，攜更手國內廠商打造出各種5GAIOT的智慧應用。
下階段則將採用國內OPEN RAN大廠的設備，在亞灣建設全國第一套戶外5G n79專頻專網，專網中心設有資料共通平台，會收集5G專網設備互動的記錄、數據，供設備商及創新應用商用以調校，提升產品定性，透過驗證，協助國產的5G網通設備加速創新應用開發，讓世界看到台灣發展5G的能量。
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