快訊

不斷更新／軒嵐諾持續增胖 新北4區宣布明天停班課

聽見人民的痛苦 羅智強震撼宣布：鄭重考慮參選總統

軒嵐諾原地打轉 估陸警延後「最快明凌晨2:30發布」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華電進駐亞灣區加碼投資 5G專網應用中心今揭牌

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中華電信位在高雄亞洲新灣區的「5G專網應用中心」今午揭牌。記者王昭月／攝影
中華電信位在高雄亞洲新灣區的「5G專網應用中心」今午揭牌。記者王昭月／攝影

中華電信位在高雄亞洲新灣區的「5G專網應用中心」今午揭牌，董事長謝繼茂並宣告採用國內O RAN 大廠設備，在亞灣建造全國第一套戶外N79專頻專網的實證場域，收集的互動數據提供設備商，創新應用商，有助調校產品，加速創新應用開發，促進國際接軌。

高雄市長陳其邁應邀共同主持揭牌典禮，他感謝中華電信不只成為亞灣5G AIoT（智慧互聯網）大聯盟創始成員，還致力提供基礎建設及5G系統整合，在亞灣加碼投資，帶動企業垂直整合應用，像高雄榮家的智慧長照應用，即令人驚豔。

陳其邁強調，亞灣是5G垂直運用最好的場域，高市府及中華電信都會成為相關業者最即時、最信賴的夥伴，提供落地投資業者各種行政協助， 像006688 方案，即提供業者相關補貼與補助；助業超前部署，搶得市場先機。市府也會推動「亞灣2.0」專案，著眼於大型系統整合商，提供各項用地優惠，讓大家能站穩基礎，腳步邁前。

中華電信2年前進駐高雄亞灣後，投入資通訊基礎建設、雲端機房及5G網路建設，也打造5G應用生態圈，如今5G AIoT的應用研發終於開花結果。

董事長謝繼茂表示，中華電信2020年11月成為亞灣區5G AIoT國際大聯盟一員，研發團隊隔年4月進駐，並在當地招募人才，推動5G垂直應用的發展，將成功大樓建置為5GAIoT的實證場域，攜更手國內廠商打造出各種5GAIOT的智慧應用。

下階段則將採用國內OPEN RAN大廠的設備，在亞灣建設全國第一套戶外5G n79專頻專網，專網中心設有資料共通平台，會收集5G專網設備互動的記錄、數據，供設備商及創新應用商用以調校，提升產品定性，透過驗證，協助國產的5G網通設備加速創新應用開發，讓世界看到台灣發展5G的能量。

高雄市長陳其邁參觀中華電信5G AIoT各種應用成果。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁參觀中華電信5G AIoT各種應用成果。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁參觀中華電信5G AIoT各種應用成果。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁參觀中華電信5G AIoT各種應用成果。記者王昭月／攝影

陳其邁 高雄市長 長照

延伸閱讀

中華電信設專網應用中心 打造5G O-RAN n79專頻專網

亞灣豪宅Villa珍稀獨一無二 佳昱「舞峰」錢水匯聚 名流商賈舞上層峰

0050、0056、00878⋯台股破萬五一片綠 這檔不跌反漲卻沒人討論它？網：穩到像定存

存股都講0050、0056、00878... 那中華電（2412）呢？ 網：穩到像定存

相關新聞

邱垂正拜會金門縣議會 洪允典：盼中央早日恢復小三通

陸委會副主委邱垂正今天前往金門縣議會拜會議長洪允典，在短暫的晤談中，洪允典向邱垂正強烈表達地方民意與心聲，「希望中央早日...

中華電進駐亞灣區加碼投資 5G專網應用中心今揭牌

中華電信位在高雄亞洲新灣區的「5G專網應用中心」今午揭牌，董事長謝繼茂並宣告採用國內O RAN 大廠設備，在亞灣建造全國...

高雄鳳山這家無招牌早餐店超熱門 在地人哀號：別再報了

早餐是一天活力的來源，在台灣隨處可見早餐店林立，甚至還有連鎖品牌，對於許多上班上課的人來說相當方便。臉書粉團「高雄美食地圖」就分享一處高雄無招牌的早餐店，只見外頭排滿長長人龍，足以可見這家早餐店有多麼受歡迎。

金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

中秋節將屆，為表達對弱勢家庭關懷心意，縣府從今日起展開拜訪慰問活動，金門縣長楊鎮浯親自率領社會處處長董燊等人到各鄉鎮探視...

影／真的掃到颱風尾 屏東逾5千戶停電逾1小時

中颱軒嵐諾逼近，屏東地區今上午艷陽高照，但受颱風外圍環流影響，出現較強陣風。屏東、長治約5105戶用電戶，上午11點41...

高雄風雨前的寧靜 西子灣出現零星看海遊客和釣客

中央氣象局發布中度颱風「軒嵐諾」海上颱風警報，高雄地區今天上午天空灰濛濛，白天市區無雨，空曠地區有強風；著名觀浪點西子灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。