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金門農會首支無毒農業精釀啤酒開瓶 「金螢」首批5千瓶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會理事長許玉昭、總幹事文水成與烈嶼鄉后宅社區幹部一起品嚐新款啤酒。圖／縣府提供
金門縣農會理事長許玉昭、總幹事文水成與烈嶼鄉后宅社區幹部一起品嚐新款啤酒。圖／縣府提供

金門也有在地啤酒？為復育金門在地逐漸稀少的螢火蟲，金門縣農會與金門縣政府等單位合作，利用金門縣林務所建立的繁殖基礎及種源，在烈嶼鄉后宅社區推動友善農業計畫，種植無毒小麥，今天在后宅舉辦發表會，邀請在地社區及近年合作支援的相關單位，一起暢飲今年收成的第一批無毒小麥精釀出的啤酒，不少人喝完都大喊「透心涼，真爽啦」。

金門縣農會總幹事文水成表示，這個產品的推出是經過許多單位多年來的分工及分階段完成，除公務單位外，更感謝NGO團體、烈嶼鄉洪清漳、洪舉光及許多農友的幫忙，未來希望能有更多鄉親加入；首批金螢啤酒共計生產5000餘瓶，目前僅再金門縣農會超市販售，歡迎有興趣的民眾聯絡洽詢（082-372847）。

金門縣議員洪成發、洪鴻斌、烈嶼鄉長洪若珊、縣農會理事長許玉昭、總幹事文水成、行政院農委會水土保持局科長莊皓雲、縣政府建設處處長李有忠等人今天都特別出席這場啤酒趴，暢飲第一批無毒小麥精釀出的啤酒。

李有忠提及，金門縣林務所在農委會林務局的支持下，在105年由縣林務所在金門植物園利用閒置的營區開始進行螢火蟲復育工作，從最基礎的全島蟲況調查，並在台北市立動物園協助下建立復育模式，就在園區內進行復育作業，有了初步的成果後則在各鄉鎮尋覓適合的野放復育地點，但受限於近年氣候變遷、光害、慣性農法與經費等等諸多問題，面臨許多阻礙，所幸在各單位的大力協助下，有了今天的成果，感謝各單位這幾年在友善農業的努力。

文水成強調，近年配合行政院農委會的農業政策，陸續推廣生產履歷、有機農業、食農教育等多項計畫，依金門環境條件與基礎，打造離島農業品牌與價值，將是未來産業的核心價值。

洪若珊在致詞也強調，螢火蟲復育的關鍵在棲地營造，前2年年缺水嚴重，鄉公所為避免棲地乾涸多次出動水車補水，保留了一線生機，在各單位幫忙下再造好的棲地條件，但最重要的是后宅鄉親懇凝聚共識願意留給後代子孫更好的自然環境。

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金門縣農會總幹事文水成表示，這個產品的推出是經過許多單位多年來的分工及分階段完成，首批金螢啤酒共計生產5000餘瓶，目前僅再金門縣農會超市販售。圖／縣府提供
金門縣農會總幹事文水成表示，這個產品的推出是經過許多單位多年來的分工及分階段完成，首批金螢啤酒共計生產5000餘瓶，目前僅再金門縣農會超市販售。圖／縣府提供
金門縣農會與金門縣政府合作，在烈嶼鄉后宅社區種植無毒小麥，並開發「金螢」啤酒，限量僅5千多瓶。圖／縣府提供
金門縣農會與金門縣政府合作，在烈嶼鄉后宅社區種植無毒小麥，並開發「金螢」啤酒，限量僅5千多瓶。圖／縣府提供
金門縣農會在烈嶼鄉后宅社區推動友善農業計畫，今日舉辦發表會，邀請在地社區及近年合作支援的相關單位，一起暢飲今年收成的第一批無毒小麥精釀出的啤酒。圖／縣府提供
金門縣農會在烈嶼鄉后宅社區推動友善農業計畫，今日舉辦發表會，邀請在地社區及近年合作支援的相關單位，一起暢飲今年收成的第一批無毒小麥精釀出的啤酒。圖／縣府提供
金門縣農會表示，首批金螢啤酒共計生產5000餘瓶，售完為止。圖／縣府提供
金門縣農會表示，首批金螢啤酒共計生產5000餘瓶，售完為止。圖／縣府提供

金門 螢火蟲復育 農會

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