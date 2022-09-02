邱垂正拜會金門縣議會 洪允典：盼中央早日恢復小三通

陸委會副主委邱垂正今天前往金門縣議會拜會議長洪允典，在短暫的晤談中，洪允典向邱垂正強烈表達地方民意與心聲，「希望中央早日恢復小三通」，對此，邱垂正表示，陸委會了解金門地區對小三通復航的期待，但基於防疫考量，及大陸持續對台軍演，影響兩岸氛圍，對小三通復航一事仍須再審慎評估。

邱垂正今天偕同陸委會經濟處長葉凱萍、金門行政中心主任蔡承棧拜會洪允典，包括議員石永城及縣議會秘書長翁自保等人也在場作陪。

洪允典表示，小三通停航至今已超過2年半，嚴重影響金門地區民生經濟，至深且遠，洪允典指出，防疫固然重要，但民生經濟亦應兼顧考量；他說，金門會造成今天經濟低迷的苦果，確實是金門縣政府在未經全面且周全的思考下，倉促建議中央「停航」，而非參照「大三通」建議中央「減班」所造成，因此藉邱副主委來訪之際，洪允典強烈表達地方民意與心聲，希望中央早日恢復小三通，並表示如有需要，願意透過管道協助兩岸溝通。

邱垂正表示，因目前防疫考量入境尚有3+4的隔離期，陸會委考慮金門的防疫量能，及擔心甫入境就需隔離，也會衝擊觀光意願，將與縣府就此部分再協商；另大陸目前持續對我實施封鎖、軍演，造成兩岸氛圍的緊蹦，也是復航小三通的另一項考量，邱垂正表示，只要兩岸氛圍趨和緩，才是談論小三通復航的恰當時機。

洪允典也提及，疫情重創地區觀光產業，現今坊間旅遊、觀光、民宿等各行業者，都對於小三通早日復航，抱有高度期待，洪允典除為地區鄉親再次向陸委會表達心聲，積極爭取早日復航小三通以復甦地區經濟外，也建請陸委會居間協助，為地區積極爭取中央各部會，應特別考量、優予辦理補助及紓困，不能只針對航運業辦理補助。