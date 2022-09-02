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受侯友宜勸進才選高雄？柯志恩：有鼓勵、稍微提起

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩今天到新北市林口運動中心，向新北市長侯友宜請益教育、托育、體育推動經驗，並體驗打空氣槍。記者江婉儀／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩今天到新北市林口運動中心，向新北市長侯友宜請益教育、托育、體育推動經驗，並體驗打空氣槍。記者江婉儀／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天到新北市林口運動中心，向新北市長侯友宜請益教育、托育、體育推動經驗。柯志恩曾透露，是侯友宜勸進才選高雄，柯志恩說，今年過年有互道恭喜，侯友宜也鼓勵她，高雄市是可以打拚的一個地方，侯友宜提到高雄時，有給予鼓勵，是稍微提起。

侯友宜表示，他看到柯志恩日前選新北立委過程中，見證到一位優質認真的好女性，而且對這塊土地充滿責任心，努力打拚都要給予正向鼓勵，他認同柯志恩是非常優質民意代表，在各領域做得很好一定可以當優質市長。

對於今天到新北的行程，柯志恩表示，感謝高雄市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美、議會國民黨團總召童燕珍、市議員陳麗娜陪同到新北請益，她想到新北三育是全國領頭羊，希望跟侯友宜請益，高雄要跟新北學習，包含運動中心、智慧托育還有雙語教育，值得好好學習。

侯友宜表示，謝謝柯志恩在高雄打拚，大家是互相學習互動城市特色，柯志恩了解教育、嫻熟體育，還有文化托育，今天是在三育領域分享交流。

2022大選 高雄市長 柯志恩 侯友宜

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