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國境最南藝文新地標 恆春文化中心劇場館開工

中央社／ 屏東2日電

屏東縣政府新建恆春文化中心計畫，繼去年底施工的民謠館工程，目前整體進度約25%；第二階段劇場館舉行開工動土，預計民國114年完工，成為國境最南的藝文新地標。

今天動土儀式由屏東縣長潘孟安、恆春鎮長陳文弘、各級民意代表出席。潘孟安說，恆春文化中心的建築設計，外觀媲美屏東演藝廳，未來不僅是屏南藝文人才培育基地，也是恆春半島文化指標，成為歌謠、戲劇、電影、演講等藝文平台，遊客在享受藍天碧海的半島風光之餘，還可以看到恆春「定目劇」傳承400多年最在地文化。

恆春文化中心分民謠館和劇場館，基地位於恆春國中、恆春社福館、以及國定古蹟恆春城東門之間，總經費近新台幣8億元，占地面積8650平方公尺。

恆春文化中心規劃案甫獲得2022年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」最高榮譽卓越獎。由台灣新銳建築師獎得主王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，整合海洋文化、古蹟等元素，融合周邊恆春古城城牆，如同海灣中停泊的船隻；內部空間規劃同樣融入古城及月琴等意象，強化在地特色。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，民謠館已於去年11月動工，目前整體進度約25%，預計明年初完工，包含恆春民謠館、聲音博物館、以及圖書閱讀空間，將成為恆春半島重要的民謠培育中心。

劇場館興建經費約6.5億元，為地下1層、地上5層建物，規劃650席演藝廳、200席視聽會議室、以及相關演出排練、節目錄製、餐廳、商場等商業服務空間，戶外露臺設計可眺望恆春古城、山景，預計114年完工。

恆春 屏東縣政府

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