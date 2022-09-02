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義享時尚廣場百人同樂賞月趣 一起熱鬧迎中秋

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄義享時尚廣場提供來自台中人氣伴手禮「似錦堂」與高雄在地日式生吐司專門店「真實吐司」於 B2 美食街與大家見面，可現烤現吃品嚐職人美味，享受更多生活美好。記者劉學聖／攝影
高雄義享時尚廣場提供來自台中人氣伴手禮「似錦堂」與高雄在地日式生吐司專門店「真實吐司」於 B2 美食街與大家見面，可現烤現吃品嚐職人美味，享受更多生活美好。記者劉學聖／攝影

下週六就是中秋佳節，為了讓更多民眾能夠更近距離地欣賞到明月美景，高雄義享時尚廣場特別於9月10日中秋節當天，舉辦「熱鬧迎中秋，百人同樂賞月趣」系列活動，現場不僅提供擁有八十年港都伴手禮名店的經典月餅可免費享用，還特別舉辦天文星象講座及天文望遠鏡賞月等適合全家人一起同樂活動，歡聚難得的團圓中秋佳節。

義享時尚廣場表示，這項「百人同樂賞月趣」系列活動將在當天於 1F戶外廣場熱鬧展開，晚間七點將由「高雄市天文學會」團隊為民眾進行「天文星象大解密」講座，帶領大家一同認識秋季常見星體與觀測重點，一窺浩瀚宇宙的神秘面紗；在民眾有了初步的天文認識後，還可一起透過專業的天文望遠鏡進行賞月，讓高懸天邊的明月不再遙不可及，現場還可以使用自己的手機將月球表面的震撼畫面記錄下來，絕對是有別以往的珍貴體驗。

前幾天剛公佈的米其林餐廳指南，讓台灣美食被全世界看到，而義享時尚廣場也以期間限定的方式快閃進駐，提供來自台中人氣伴手禮「似錦堂」與高雄在地日式生吐司專門店「真實吐司」於 B2 美食街與大家見面，品嚐來自職人手作點心，現場亦有提供招牌單片吐司搭配多種口味奶酥醬，可現烤現吃品嚐職人美味，享受更多生活美好。

中秋節 伴手禮

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