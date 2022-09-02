高雄鳳山這家無招牌早餐店超熱門 在地人哀號：別再報了

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉絲團「高雄美食地圖」分享一家高雄鳳山無招牌的早餐店，讓在地人懇求不要再報導，不然很難買到。 圖擷自高雄美食地圖
臉書粉絲團「高雄美食地圖」分享一家高雄鳳山無招牌的早餐店，讓在地人懇求不要再報導，不然很難買到。 圖擷自高雄美食地圖

早餐是一天活力的來源，在台灣隨處可見早餐店林立，甚至還有連鎖品牌，對於許多上班上課的人來說相當方便。臉書粉團「高雄美食地圖」就分享一處高雄無招牌的早餐店，只見外頭排滿長長人龍，足以可見這家早餐店有多麼受歡迎。

這家位在高雄市鳳山火車站旁的早餐店，從外觀來看隱身在一處民宅的一樓，外觀並沒有設立招牌，也因此若非在地人可能就不知道這裡有一間早餐店。從照片中也可看到外面排著長長人龍，都是想要品嚐這家的好滋味，也讓「高雄美食地圖」的小編忍不住驚呼「哇～～這家早餐也排太多人了吧！有什麼厲害的地方在地人報一下啊」。

不少在地人留言哀號很難買，「這家不好吃啦，你們早餐都去買麥當勞就好拜託，這個我來就好，拜託不要再曝光了…要排很久」、「不要再報了，本來就已經很難買到了」、「這家很難吃又貴，711的比較好吃，你們都不要去吃，留給我們排隊」、「能不能不要報，每次都要排半小時以上，一報完要排更久了」、「根據高雄美食地圖推薦的效應來看，這3-4天肯定會爆多人，我還是等下禮拜再去吃吧」。

吃過的人也推薦幾樣人氣美食，「燒餅油條、蔥肉餅」、「蔥肉餅好吃，三合一（燒餅、蔥蛋、油條）初訪者可嘗試，但是吃的時候，嘴巴要張很大」、「燒餅夾蔥蛋+豆漿」、「甜燒餅：放大版『披著燒餅外衣』的厚脆牛舌餅；鹹蔥肉餅：個頭雖然比較小，但裡頭的蔥肉餡兒不馬虎，總讓人越吃越涮嘴」、「燒餅夾蔥蛋、餡餅、焦香味豆漿」、「超好吃的燒餅油條、蔥肉燒餅，連豆漿都好喝，濃郁豆香」、「開很久的無名燒餅店，好吃的鹹燒餅，夾蔥蛋完美，便宜又好吃」。

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