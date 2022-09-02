金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

中秋節將屆，為表達對弱勢家庭關懷心意，縣府從今日起展開拜訪慰問活動，金門縣長楊鎮浯親自率領社會處處長董燊等人到各鄉鎮探視弱勢家庭，瞭解其家庭生活狀況、並提前贈送慰問金，讓弱勢家庭超感激。

楊鎮浯今天一早就偕同董燊、社福科長王茲繐等人，首先抵達金湖鎮、在鎮長陳文顧與里長等人陪同下，探視弱勢家庭，接著分別前往金沙鎮等各鄉鎮、在鎮長吳有家與里長，金寧鄉長楊忠俊與村長，金城鎮長李誠智、社會課長盧玉美與里長，烈嶼鄉長洪若珊、秘書蔡弼光、社會課長洪偉鈞等人聯同下，分別探訪該轄內鄉親，關心長者健康，傾聽民眾心聲和鄉親話家常，特別叮囑鄉親要帶口罩，因疫情尚未趨緩，儘量少出門以利自我保護，並贈送慰問金。

楊鎮浯表示，縣府團隊非常重視弱勢家庭關懷與照顧，也是社會處施政服務重點項目之一，透過社會資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，並提供最根本及實質協助，縣府會持續與鄉鎮公所一起努力，來幫助這些弱勢的鄉親，以紓解困境。

楊鎮浯也提到，本縣有許多特有補助，例如食(實)物銀行，為協助發生重大變故或遭逢失業的弱勢家庭，身心障礙、近貧戶，舒緩因經濟生活陷困造成物資短缺，並連結及整合社會團體、企業及善心人士的力量與資源，提供可及性、可近性及連續性服務，經社福機構提出、社工評估確有救助需要者，將物資配送至案家，以達資源使用效率最佳化，110年迄今計有1939人受惠。