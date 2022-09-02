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台灣設計展登入元宇宙 LOG ING沉浸體驗

中央社／ 高雄2日電

台灣設計展睽違10年重回高雄舉辦，高市經發局與資策會、宏達電（HTC)及叁式合作，以「LOG ING-登入元宇宙」為主軸，融合視覺、內容及體感，帶領觀展者認識掌握元宇宙奧秘。

經發局今天新聞稿表示，台灣設計展以「台灣設計設計台灣」為題系列活動陸續起跑，打造全新沉浸式元宇宙主題展覽，以「LOG ING-登入元宇宙」為主軸，融合視覺、內容及體感，帶領觀展者逐步認識掌握元宇宙的奧秘，將於9月30日起在設計中島棧4-3庫免費登入體驗。

策展團隊「叁式」說明，「LOG ING」為Login與Logging組合字，象徵人類透過「網路」、「運算」與「紀錄」往虛擬之地遷徙的過程。第1展區「WhatIs Metaverse」集結眾多經典影集、發表會等影像片段，以超現實感浮空形式展示科技想像；第2區「Into Metaverse」則以身份、娛樂、工作與知識多元主題應用，帶領觀展者進入元宇宙；第3區「Metakao」以「叁式」擅長的沈浸式投影隱喻高雄臨海意象，將視覺、內容、體感融合打造大型沈浸空間，營造獨一無二的觀展經驗。

高雄市副市長史哲表示，「LOG ING」元宇宙展場，結合數位體驗依序展現虛擬世界的想像，以及現今生活中的元宇宙實例，並與線上媒體「BiosMonthly」合作，廣邀各界名人及產學專家針對各種生活議題提出獨到觀點。

推動元宇宙沉浸科技的HTC業務處長簡瑞春指出，5G、AR/VR/MR體感裝置、區塊鏈與NFT等，都是實現元宇宙重要環節，「LOG ING」集結相關元素，將HTC旗下密室脫逃遊戲「貓．美術館：畫中有畫」、演唱會平台BEATDAY、賽事直播與VIVE Sync等VIVERSE 應用帶到展區中，提供民眾真實感受元宇宙的各種面向。

經發局長廖泰翔表示，市府推動數位內容與體感科技產業發展，吸引西基、夢想、叁式等許多大廠及新創團隊落地，期盼藉這次台灣設計展擴大高雄數位設計能量，打造跨界亮點合作案例。「LOG ING」展覽讓民眾站在虛擬世界浪潮最前端，思考人類如何用科技，將意念、五感，甚至是整個社會都搬到元宇宙，改變社會文化。

經發局招商處表示，「LOG ING-登入元宇宙」將於9月30日至10月23日在設計中島棧4-3庫開放免費體驗，民眾把握展期親自登入體驗元宇宙魅力，詳情至台灣設計展、經發局官網、「叁式」Facebook查詢。

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