影／真的掃到颱風尾 屏東逾5千戶停電逾1小時

中颱軒嵐諾逼近，屏東地區今上午艷陽高照，但受颱風外圍環流影響，出現較強陣風。屏東、長治約5105戶用電戶，上午11點41分突然停電，台電初步檢視，發現是強風吹襲樹木造成高壓線相間短路，導致懸垂礙子破裂引起停電，受害用戶最長停電逾2小時。

軒嵐諾逼近，屏東受護國神山庇佑，上午艷陽高照，詎料近中午時，屏東、長治一帶卻突然停電。台電統計，受影響用戶包括屏市林森路、瑞光路、長治鄉香揚路、香潭路、永興路、和興路、復興路、潭頭路、建興路等一帶，共5105戶。

長治香揚村長朱國清獲報出外巡查，赫然發現有一處供電線路遭樹木斷枝重壓短路，可能是停電主因。台電獲悉急派工程人員剪修殘枝，12點30分搶先復電4237戶，最後於1點29分全部復電完成。

台電對此次饋線事故停電，造成民眾不便深表歉意，強調後續會加強線路設備巡檢及汰換，降低停電事故發生。根據中央氣象局觀測資料，屏東地區上午陣風約1至3級，跟東部綠島一度出現9級陣風相比，受軒嵐諾影響較小，一位民眾就笑稱，颱風看起來影響不大，沒想到竟會停電，真是掃到颱風尾。