快訊

軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡

影／真的掃到颱風尾 屏東逾5千戶停電逾1小時

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東、長治中午約5105戶用電戶，台電檢視，發現是強風吹襲樹木造成高壓線相間短路，導致懸垂礙子破裂引起停電。記者魏斌／攝影
屏東、長治中午約5105戶用電戶，台電檢視，發現是強風吹襲樹木造成高壓線相間短路，導致懸垂礙子破裂引起停電。記者魏斌／攝影

中颱軒嵐諾逼近，屏東地區今上午艷陽高照，但受颱風外圍環流影響，出現較強陣風。屏東、長治約5105戶用電戶，上午11點41分突然停電台電初步檢視，發現是強風吹襲樹木造成高壓線相間短路，導致懸垂礙子破裂引起停電，受害用戶最長停電逾2小時。

軒嵐諾逼近，屏東受護國神山庇佑，上午艷陽高照，詎料近中午時，屏東、長治一帶卻突然停電。台電統計，受影響用戶包括屏市林森路、瑞光路、長治鄉香揚路、香潭路、永興路、和興路、復興路、潭頭路、建興路等一帶，共5105戶。

長治香揚村長朱國清獲報出外巡查，赫然發現有一處供電線路遭樹木斷枝重壓短路，可能是停電主因。台電獲悉急派工程人員剪修殘枝，12點30分搶先復電4237戶，最後於1點29分全部復電完成。

台電對此次饋線事故停電，造成民眾不便深表歉意，強調後續會加強線路設備巡檢及汰換，降低停電事故發生。根據中央氣象局觀測資料，屏東地區上午陣風約1至3級，跟東部綠島一度出現9級陣風相比，受軒嵐諾影響較小，一位民眾就笑稱，颱風看起來影響不大，沒想到竟會停電，真是掃到颱風尾。

停電 屏東 台電

延伸閱讀

新北中和晚間停電！居民熱議「沒用愛嗎？」 台電：設備故障搶修中

選過鎮長、立委...律師張怡挑戰縣議員 成立微笑屏東聯盟

台大驚傳大規模停電！校方：故障電流影響 非台電的錯

新竹市新香街2千多戶無預警停電 台電急派員搶修

相關新聞

高雄橋科今區段徵收動土 日月光、鴻海已申請入區

行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮；橋頭科學園區共分六大區跨，國...

金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

中秋節將屆，為表達對弱勢家庭關懷心意，縣府從今日起展開拜訪慰問活動，金門縣長楊鎮浯親自率領社會處處長董燊等人到各鄉鎮探視...

影／真的掃到颱風尾 屏東逾5千戶停電逾1小時

中颱軒嵐諾逼近，屏東地區今上午艷陽高照，但受颱風外圍環流影響，出現較強陣風。屏東、長治約5105戶用電戶，上午11點41...

高雄風雨前的寧靜 西子灣出現零星看海遊客和釣客

中央氣象局發布中度颱風「軒嵐諾」海上颱風警報，高雄地區今天上午天空灰濛濛，白天市區無雨，空曠地區有強風；著名觀浪點西子灣...

澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽

澎湖光榮水資源回收中心試營運，初期日處理家庭污水量1150噸，回收水將作為民族路公五、公六公園及媽祖園區植栽澆灌用。澎湖...

縮短藝文展演城鄉差距 月琴故鄉投8億建恆春文化中心

屏東縣地形狹長，大型藝文展演場館和展演活動都在屏北的屏東市，縣府為縮短城鄉文化差距，去年投入6.2億元在中區的東港鎮興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。