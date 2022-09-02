增進觀音湖滯洪功能 大社仁武防災能力再提升

為加速改善大社、仁武地區防災能力，提高獅龍溪防洪標準，高雄市水利局今年4月展開觀音湖上游分流及內外埤水位調控設施等工程，年底工程完工後可增加48萬噸的滯洪空間。

高雄市副市長林欽榮今天會同議員張勝富、江瑞鴻、邱俊憲等視察施工進度。另受颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，高雄有間歇性降雨，林欽榮指示水利局加強防汛，持續監控觀音湖水位以利發揮滯洪效果，鄰近側溝及聯外排水路要保持水道暢通，減少淹水災情發生。

水利局水利工程科說明，觀音湖原有功能為農業灌溉，因近年大社、仁武地區產業發展快速，下游原有農地面積逐漸減少，灌溉需求減少，土地發展朝向工廠及住宅使用。為減輕下游大社、仁武地區排水負擔，因此將觀音湖改造為灌溉兼具滯洪調節功能防洪設施，包括改善觀音湖上游分洪道，增設內外埤防洪操控設施。

所需經費由高市府自籌4000萬，完工後增加48萬噸的滯洪空間，工程預計今年12月完工，預計可削減下游獅龍溪12%洪水量，滯洪池平時可提供農業灌溉外，汛期間可加入防汛滯洪工作，有效改善大社及仁武區淹水問題。

觀音湖有良好天然環境，觀光局規劃觀音湖環湖步道景觀工程，結合生態環境規劃步道約1公里，並獲中央核定「全國水環境改善計畫」總經費約5600萬元，目前設計中，預計年底發包、民國113年完工；水利局配合堤頂步道改善約570公尺，串聯觀音湖環湖步道，達到觀音湖防汛兼供生態、休憩多目標功能，提供民眾假日休閒去處。