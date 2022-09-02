颱風軒嵐諾逼近海象差 小琉球遊客急返島

受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，部分航運公司因為海象差，今天宣布下午停航，消息一出，小琉球碼頭出現不少遊客準備行李，提早返回台灣本島。

颱風軒嵐諾外圍環流開始影響台灣，海邊風浪逐漸增強，主要營運往返屏東離島小琉球的5家航運公司中，泰富航運與大福航運先後宣布午後航班停航，聯營處、藍白航運、琉興公司公船則是今天航班均不受影響；部分則是因應海象差，調整碼頭停靠。

航運公司停航消息一出，不少遊客趕緊收拾行李，準備提早返島。搭乘泰富航運返回東港的李姓遊客告訴中央社記者，昨天抵達小琉球天氣蠻好的，但今天一早就感受風雨欲來的感覺，因為購買來回票關係，只好提早返回台灣本島。

至於，明天往返小琉球航班是否正常行駛，各家航運公司表示，仍需視海況再決定。