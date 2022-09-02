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高雄橋科今區段徵收動土 日月光、鴻海已申請入區
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮；橋頭科學園區共分六大區跨，國道一號以西2區，國道以東4區，今年底將全面發包施工，預計2025年12月完工讓廠商進駐。行政院長蘇貞昌致詞時，不忘藉機替市長陳其邁宣傳「真的二年拚四年，選對人進步有夠快」。
蘇貞昌致詞時說，3周來高雄兩趟，見證台積電、設備廠商來投資，今天又來橋頭，有些市長能知感謝也給予肯定，有些則是不太愛說，甚至爭功諉過，園區需約127多億元，市府出4億多元，剩下都中央負擔，這不是偏疼陳其邁，而是陳市府團隊努力。
蘇貞昌表示，陳市長因勢利導，蔡總統特別交代，要讓廠商回台，高雄就爭取到2600億元的投資，帶來的不是只有一個園區，一個產業，未來橋科起來，也讓鴨母孵蛋的地方，現在變成聚寶盆，讓廠商進駐及同步動工，對高雄、台灣的發展有夠了不起。
蘇貞昌不忘藉機替陳其邁宣傳，「行政院衝衝衝，高雄市陳其邁緊緊緊，這是最好的典範，與最好案例，真的二年拚四年，選對人進步有夠快」。
陳其邁表示，橋科緊緊緊加緊的趕工，已進入動土階段，一方面區段徵收工程大概有127億，也配合廠商進駐來建廠，對落實南台灣在高雄半導體S廊帶完整產業聚落，具關鍵影響。
陳還說，過去在行政院服務時，橋科園區是6年期程，採取平行作業，將區段徵收、環評等，把6年變3年也趕上中美貿易戰供應鏈重組的國際經濟板塊變化。
副市長羅達生在典禮簡報指，橋頭科學園區涵蓋燕巢、橋頭區，園區有185公頃產業用地，年產值1800億元，創造1.1萬個就業機會，也契合高雄產業發展方向，布建出半導體、電動車、精準健康、ICT及航太產業聚落等5大產業，包含日月光、鴻海、智崴等18家企業中已有15家業者完成入區申請，展現高雄招商成效。
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