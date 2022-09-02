快訊

軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄橋科今區段徵收動土 日月光、鴻海已申請入區

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）陪同行政院長蘇貞昌（左二）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁（右）陪同行政院長蘇貞昌（左二）出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影

行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮；橋頭科學園區共分六大區跨，國道一號以西2區，國道以東4區，今年底將全面發包施工，預計2025年12月完工讓廠商進駐。行政院長蘇貞昌致詞時，不忘藉機替市長陳其邁宣傳「真的二年拚四年，選對人進步有夠快」。

蘇貞昌致詞時說，3周來高雄兩趟，見證台積電、設備廠商來投資，今天又來橋頭，有些市長能知感謝也給予肯定，有些則是不太愛說，甚至爭功諉過，園區需約127多億元，市府出4億多元，剩下都中央負擔，這不是偏疼陳其邁，而是陳市府團隊努力。

蘇貞昌表示，陳市長因勢利導，蔡總統特別交代，要讓廠商回台，高雄就爭取到2600億元的投資，帶來的不是只有一個園區，一個產業，未來橋科起來，也讓鴨母孵蛋的地方，現在變成聚寶盆，讓廠商進駐及同步動工，對高雄、台灣的發展有夠了不起。

蘇貞昌不忘藉機替陳其邁宣傳，「行政院衝衝衝，高雄市陳其邁緊緊緊，這是最好的典範，與最好案例，真的二年拚四年，選對人進步有夠快」。

陳其邁表示，橋科緊緊緊加緊的趕工，已進入動土階段，一方面區段徵收工程大概有127億，也配合廠商進駐來建廠，對落實南台灣在高雄半導體S廊帶完整產業聚落，具關鍵影響。

陳還說，過去在行政院服務時，橋科園區是6年期程，採取平行作業，將區段徵收、環評等，把6年變3年也趕上中美貿易戰供應鏈重組的國際經濟板塊變化。

副市長羅達生在典禮簡報指，橋頭科學園區涵蓋燕巢、橋頭區，園區有185公頃產業用地，年產值1800億元，創造1.1萬個就業機會，也契合高雄產業發展方向，布建出半導體、電動車、精準健康、ICT及航太產業聚落等5大產業，包含日月光、鴻海、智崴等18家企業中已有15家業者完成入區申請，展現高雄招商成效。

行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）、高雄市長陳其邁（中）、內政部長徐國勇（左二）等人出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）、高雄市長陳其邁（中）、內政部長徐國勇（左二）等人出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影
行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮。記者陳弘逸／攝影

陳其邁 行政院 蘇貞昌

延伸閱讀

原民文化園區35周年 蘇揆：語言文化傳承土地上做主人

高雄市長選舉第四人登記 無黨籍曾尹儷嗆藍綠參選人

柯志恩登記參選邀「直球對決」 陳其邁：我們也是勾辯論

中央防疫是否加嚴格？蘇貞昌：指揮中心會做最妥適處理

相關新聞

高雄橋科今區段徵收動土 日月光、鴻海已申請入區

行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮；橋頭科學園區共分六大區跨，國...

金門縣府啟動秋節慰問 楊鎮浯各鄉鎮走透透關懷弱勢

中秋節將屆，為表達對弱勢家庭關懷心意，縣府從今日起展開拜訪慰問活動，金門縣長楊鎮浯親自率領社會處處長董燊等人到各鄉鎮探視...

影／真的掃到颱風尾 屏東逾5千戶停電逾1小時

中颱軒嵐諾逼近，屏東地區今上午艷陽高照，但受颱風外圍環流影響，出現較強陣風。屏東、長治約5105戶用電戶，上午11點41...

高雄風雨前的寧靜 西子灣出現零星看海遊客和釣客

中央氣象局發布中度颱風「軒嵐諾」海上颱風警報，高雄地區今天上午天空灰濛濛，白天市區無雨，空曠地區有強風；著名觀浪點西子灣...

澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽

澎湖光榮水資源回收中心試營運，初期日處理家庭污水量1150噸，回收水將作為民族路公五、公六公園及媽祖園區植栽澆灌用。澎湖...

縮短藝文展演城鄉差距 月琴故鄉投8億建恆春文化中心

屏東縣地形狹長，大型藝文展演場館和展演活動都在屏北的屏東市，縣府為縮短城鄉文化差距，去年投入6.2億元在中區的東港鎮興建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。